Aksaray’daki fenomen temizlik işçisine Ankara’dan rakip

Aksaray’da düğünde oynadığı oyun havasıyla sosyal medyada fenomen olan temizlik işçisine, Ankara’dan rakip çıktı. Sincan’da görevleri esnasında düğüne denk gelen 2 işçinin, karşılıklı oynadığı anlar kameraya yansıdı.

Aksaray’da düğünde oynadığı oyun havasıyla sosyal medyada fenomen olan temizlik işçisine Ankara’dan rakip çıktı. Sincan’da temizlik görevini yaparken bir düğüne denk gelen 2 işçi işlerine kısa bir ara verip karşılıklı oynadı. Düğündeki vatandaşlar da işçilere alkışlarıyla eşlik etti. Gülümseten o anlar kameraya yansıdı.