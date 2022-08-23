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Aksaray’daki fenomen temizlik işçisine Ankara’dan rakip
Aksaray’da düğünde oynadığı oyun havasıyla sosyal medyada fenomen olan temizlik işçisine, Ankara’dan rakip çıktı. Sincan’da görevleri esnasında düğüne denk gelen 2 işçinin, karşılıklı oynadığı anlar kameraya yansıdı.
Genel 23.08.2022, 22:48
Aksaray’da düğünde oynadığı oyun havasıyla sosyal medyada fenomen olan temizlik işçisine, Ankara’dan rakip çıktı. Sincan’da görevleri esnasında düğüne denk gelen 2 işçinin, karşılıklı oynadığı anlar kameraya yansıdı.
Aksaray’da düğünde oynadığı oyun havasıyla sosyal medyada fenomen olan temizlik işçisine Ankara’dan rakip çıktı. Sincan’da temizlik görevini yaparken bir düğüne denk gelen 2 işçi işlerine kısa bir ara verip karşılıklı oynadı. Düğündeki vatandaşlar da işçilere alkışlarıyla eşlik etti. Gülümseten o anlar kameraya yansıdı.