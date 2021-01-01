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Aksaray’da yılın ilk cuma namazı sosyal mesafeyle kılındı
Aksaray’da yılın ilk cuma namazı camilerde sosyal mesafe ile avlularda kılındı.
Genel 01.01.2021, 13:53
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Aksaray’da yılın ilk cuma namazı camilerde sosyal mesafe ile avlularda kılındı.Yılbaşı nedeniyle dün akşam saat 21.00’da başlayıp pazartesi saat 05.00’te sona erecek olan 4 günlük sokağa çıkma yasağında Aksaray’da yılın ilk cuma namazı kılındı. 2021 yılının ilk cuma namazı pandemi gölgesinde sosyal mesafe kuralları kapsamında cami avlularında kılındı. Aksaray’da Ulu Cami’de kılınan cuma namazında vatandaşlar caminin avlusunda saf tuttu. Kimi vatandaşlarda avlu kenarlarında bulunan yeşillik alanda namazını kıldı.
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