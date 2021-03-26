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Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Aksaray’da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırırken kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Genel 26.03.2021, 19:08
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Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Aksaray’da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırırken kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Aksaray’da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerde etkisini artırdı. Kısa sürede kent beyaza bürünürken bazı vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Hafif rüzgarında etkili olduğu kentte kar yağışı halen sürüyor.
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