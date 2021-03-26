Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Aksaray’da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırırken kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Aksaray’da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerde etkisini artırdı. Kısa sürede kent beyaza bürünürken bazı vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Hafif rüzgarında etkili olduğu kentte kar yağışı halen sürüyor.