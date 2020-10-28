Aksaray’da kandil dolayısıyla cami önünde süt ikram edildi
AKSARAY’DA MEVLİD KANDİLİ NEDENİYLE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ VE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN CAMİ ÇIKIŞINDA CEMAAT İLE VATANDAŞA SÜT İKRAM EDİLDİ.
Aksaray’da Mevlid Kandili nedeniyle Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından cami çıkışında cemaat ile vatandaşa süt ikram edildi.
Ulu Camii önünde gerçekleştirilen süt ikramında cami avlusuna stantlar kurulurken, stantlara binlerce süt yerleştirildi. Cemaatin camiden çıkması ile birlikte stant görevlilerince süt ve karanfiller cemaat ile vatandaşlara dağıtıldı. Programda bir açıklama yapan Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, “Aksaray Valiliğimiz himayesinde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğimiz ile birlikte müdürlüğümüz Mevlit Kandili münasebeti ile süt dağıtımı yapıyoruz. Amacımız süt üreten bir il olduğumuz için farkındalık oluşturup hem vatandaşlarımıza sütü sevdirmek hem de onların kandilini kutlamak amacıyla bir çalıma yaptık. İnşallah hayırlara sevile olur” dedi.
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