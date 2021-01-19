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AKM-Gar-Kızılay metrosu Kızılay kesiminde kazı başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "AKM-Gar-Kızılay metrosunu 2022 yılının sonunda tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Genel 19.01.2021, 13:50
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AKM-Gar-Kızılay metrosu Kızılay kesiminde kazı başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "AKM-Gar-Kızılay metrosunu 2022 yılının sonunda tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metrosu Kızılay Kesimi Kazı Başlangıç Töreni’ne katıldı. İlk olarak merkez şantiyeye giderek burada bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, Gar metro istasyonuna geçerek burada incelemelerde bulundu. Zafer Parkı Tünel Şaftında düzenlenen törene katılan Bakan Karaismailoğlu, burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye’nin dört bir yanında şehirleri birbirine bağlayan projeleri açarken, dünya ve bölgede Türkiye’nin bağlarını güçlendirdiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Son 18 yılda ülkemizin dört bir köşesinde ulaşım ve haberleşme için harcadığımız 914 milyar liralık toplam yatırım miktarı içinde, demiryolları yüzde 18,8’lik oran ve 17,6 milyar liralık tutar ile ön sıralarda yer almaktadır. 2020 yılında ulaşım ve haberleşme açısından dolu dolu bir yıl geçti. 2021 yılı da bunun başlangıcı oldu, daha da dolu dolu geçecek. Son 18 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 100 yıla sığamayacak işleri becerdik” diye konuştu.

2020 yılında Türkiye genelinde açılışı gerçekleştirilen önemli projelere değinen Bakan Karaismailoğlu, “2021 yılına da Kömürhan Köprüsü’yle başladık. Daha sonra Türksat 5A uydusunu uzaya fırlatarak, uzayda da varlığımızı, gücümüzü bütün dünyaya hissettirdik. 2021 yılında yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşımızın, milletimizin yaşam kalitesini yükselten projelerle hep birlikte olacağız” dedi.

Türkiye’de demiryollarında mevcut 2 bin 82 kilometrelik elektrikli hat uzunluğunu yüzde 176 artışla, 5 bin 753 kilometreye ulaştırdıklarını anlatan Bakan Karaismailoğlu, “2020 yılında demiryollarına 13 milyar 600 milyon lira harcadık. Toplam demiryolu uzunluğumuzu; 12 bin 800 kilometreye çıkardık. Yüksek Hızlı Tren hattı ile taşınan yolcu sayısını 2020 sonu itibariyle, 56.1 milyona ulaştırdık. 2020’de YHT set sayımız 25’den 29’a yükseldi. Raylı sistemlerde manevra lokomotiflerinde dışa bağımlılığı önledik. Tamamen yerli 1200 beygir gücünde ‘DE 10000’ isimli manevra lokomotifini geliştirdik. Özel sektör için üretilen 7 lokomotifi de teslim ettik. Milli Elektrikli Tren Setinin proje çalışmalarını tamamlayarak üretime geçtik. Dünya’da 8’inci, Avrupa’da da 6’ncı YHT işleten ülke olarak YHT hat uzunluğumuzu bin 213 kilometreye çıkardık. En kısa zamanda Ankara-Sivas demiryolu hattımızı da işletmeye alacağız. Bununla birlikte Konya-Karaman hızlı demiryolu hattında da büyük çalışmalarımız var. Onu da önümüzdeki aylarda hizmete alacağız. 2020’de düzenlediğimiz Türk Demiryolu Zirvesi’nde ifade ettiğimiz üzere, ülkemizde demiryolu reformunu başlattık” şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak şehir içinde raylı sistemlerin payını artırmak için metro projelerini de birer birer hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye genelinde, 12 ilde 812 kilometreye yakın raylı sistem bulunmaktadır. Bakanlığımızca yapımı tamamlanarak hizmete açılan, 312 kilometrelik raylı sistem hattı; günde 6 milyon 555 bin, yılda da 2 milyar 393 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahiptir. Yine İstanbul’da 91 kilometre uzunluğunda metro hattında çalışmalarımız var. İnşallah bu yıl sonu itibarıyla Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na raylı sistem bağlantılarını bitireceğiz. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ndeki raylı sistem çalışmalarımızı da yıl sonu itibarıyla bitirmek için yoğun bir çalışma sarf ediyoruz. Bunun gibi Kocaeli’de, Bursa’da, Konya’da, Kayseri’de ve Gaziantep’te de raylı sistem çalışmalarımız ve imalatlarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

2010 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca metro hatları devralınmadan önce, Ankara’nın 23,1 kilometrelik raylı sistem hattı olduğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, “Bugüne kadar Ankara’da bakanlığımızca tamamlanan 77.2 kilometre uzunluğundaki dört hat ile birlikte Ankara’daki metro hatlarının uzunluğu 4.5 kat artarak, 100 kilometreye ulaştı” dedi.

Bakanlık tarafından Ankara’da tamamlanan raylı sistem hatları hakkında da bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu, “16.6 kilometrelik Kızılay-Çayyolu Metrosu ve 15.4 kilometrelik Batıkent-Sincan Metrosunu 2014’de, 9.2 kilometrelik Keçiören-AKM Metrosunu 2017’de, 36 kilometrelik Sincan-Kayaş arasındaki Başkentray’ı 2018’de tamamladık” ifadelerini aktardı.

AKM-Gar-Kızılay metrosu hakkında bilgiler paylaşan Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“3 istasyon ve 3.3 kilometre tünel hattından oluşan ve toplam proje bedeli 1 milyar 142 milyon lira olan AKM-Gar-Kızılay metrosunu 2022 yılının sonunda tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Projenin tamamlanmasıyla, Keçiören’den Kızılay’a aktarmasız metro ulaşımı sağlanmış olacak. Hattaki ilk istasyon olan Gar İstasyonu’nda vatandaşlarımız, YHT Gar’a ulaşabilecek, buradan Başkentray ve Ankaray’a aktarma yapabilecekler. İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu’nda ise M1 hattına (Kızılay-Batıkent) ve Başkentray’a aktarma yapılabilecek. Son istasyon Kızılay İstasyonundan, Batıkent Metrosuna, Çayyolu Metrosu’na ve Ankaray hattına aktarma mümkün olacak. Projemiz kapsamında 5 bin 49 metrelik TBM tünel imalatı bulunmaktadır. Bugüne kadar tünelin yüzde 90’ını, beton imalatının yüzde 79’unu ve ray imalatının da yüzde 76‘sını tamamladık. Proje genelinde gerçekleşme oranı yüzde 70’i buldu. Projede bugüne kadar kazılan 4 bin 549 metrelik tünele ek olarak, 500 metre daha tünel kazacağız. Bu iş için de tünel delme makinasının montajını ‘Zafer Parkı Şaft’ bölgesinde yapıyoruz. Bugün başlatacağımız kazı çalışması ile kalan beş yüz metrelik bölümü tamamlayarak Kızılay’a varacağız. TBM makinasının 30-35 gün sonra Kızılay’a varacağını öngörüyoruz.”

Türkiye’nin her köşesinde olduğu gibi Ankara’ya ve Ankaralılara hizmetin en iyisini, en kısa sürede sunmak istediklerini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Cumhuriyetimizin yüzüncü kuruluş yıldönümüne girerken, başkentimizin tüm kent içi raylı sistem ihtiyaçlarını karşılamış olacağız” dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler butona basarak kazıyı başlattı.

Törene Bakan Karaismailoğlu’nun yanı sıra, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, milletvekilleri, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ile yetkililer katıldı.
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