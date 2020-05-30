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Akkuyu Nükleer A.Ş.’den sağlık kurumlarına 140 bin TL’lik bağış

AKKUYU NÜKLEER A.Ş., MERSİN’İN GÜLNAR İLÇESİ BÜYÜKECELİ MAHALLESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİNİN (NGS) BULUNDUĞU BÖLGEDEKİ SİLİFKE DEVLET HASTANESİ VE BÜYÜKECELİ AİLE SAĞLIK MERKEZİNE 70’ER BİN TL’LİK BAĞIŞ SERTİFİKASI VERDİ.

Akkuyu Nükleer A.Ş.’den sağlık kurumlarına 140 bin TL’lik bağış

AKKUYU NÜKLEER A.Ş., MERSİN’İN GÜLNAR İLÇESİ BÜYÜKECELİ MAHALLESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİNİN (NGS) BULUNDUĞU BÖLGEDEKİ SİLİFKE DEVLET HASTANESİ VE BÜYÜKECELİ AİLE SAĞLIK MERKEZİNE 70’ER BİN TL’LİK BAĞIŞ SERTİFİKASI VERDİ.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:36
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Akkuyu Nükleer A.Ş.’den sağlık kurumlarına 140 bin TL’lik bağış

Akkuyu Nükleer A.Ş., Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) bulunduğu bölgedeki Silifke Devlet Hastanesi ve Büyükeceli Aile Sağlık Merkezine 70’er bin TL’lik bağış sertifikası verdi.

Silifke Devlet Hastanesi ve Büyükeceli Aile Sağlık Merkezi, Akkuyu Nükleer A.Ş.’den 70’er bin TL’lik bağış sertifikalarını aldı. Aktarılan nakdi yardımın, sağlık kurumları altyapısının geliştirilmesi ve hastaların odalardaki koşullarının iyileştirilmesi için kullanılması öngörülüyor. Toplam tutarı 140 bin TL olan sertifikalar, Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov tarafından, iki sağlık kurumunun başhekimlerine takdim edildi.

“Hayat kurtaranların emekleri paha biçilemez”

Aleksei Frolov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından bölgedeki sosyal sorumluluk çalışmalarına her zaman önem verilmektedir. İnşaat sahasına yakın olan mahallelerde ikamet eden çalışan sayısının 6 bini geçmiş olması sağlık kurumları dahil olmak üzere sosyal altyapı tesisleri üzerindeki yükü daha da artırmaktadır. Bugünlerde doktorlar, 24 saat çalışarak tüm güçlerini pandemiyle mücadeleye adıyorlar. Özverileri için sağlık emekçilerine teşekkür etmek istiyoruz. Hayat kurtaranların emekleri paha biçilemez. Bugünkü şartlarda sağlık emekçilerine düşen yükün hafifletilmesi için en azından yapabileceğimiz şeyler, virüsten korunma önlemlerine uymak ve birbirimizi desteklemek olacaktır” dedi.

“Hepimiz için zor geçen bu dönemde her türlü yardım için çok minnettarız”

Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Özgür Ozan Karak da şirket yönetimine teşekkür ederek, aktarılan kaynakların odaların yeniden teçhiz edilmesine ve cerrahi ekipman alınmasına yardımcı olacağını belirtti. Başhekim Karak, “Hepimiz için zor geçen bu dönemde her türlü yardım için çok minnettarız. Bu kaynaklar, hastaların odalardaki koşullarını iyileştirmemize imkan sunacak. Uzun zamandır yoğun bakım ünitesi için yeni yataklar almayı planlıyorduk, mevcut 6 yatağı daha modern olanlarıyla değiştireceğiz. Bazı cerrahi ekipman da almamız gerekiyor. Bunu da en kısa zamanda gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

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