Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
EKOVİTRİN TV GÜNCEL EKONOMİ GENEL DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ YILIN STARLARI TURİZM
BİST
98752
ALTIN
387.666
DOLAR
6.9663
STERLİN
8.5952
EURO
7.4981

Akkuyu Nükleer A.Ş.’den okula 50 bin dolarlık bağış

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. KAMU KURUMLARI İLE İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ YÖNETİCİ DİREKTÖRÜ ALEKSEİ FROLOV (SOLDA), BÜYÜKECELİ İLK VE ORTAOKULUNA 50 BİN DOLARLIK BAĞIŞ SERTİFİKASI VERDİ.

Akkuyu Nükleer A.Ş.’den okula 50 bin dolarlık bağış

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. KAMU KURUMLARI İLE İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ YÖNETİCİ DİREKTÖRÜ ALEKSEİ FROLOV (SOLDA), BÜYÜKECELİ İLK VE ORTAOKULUNA 50 BİN DOLARLIK BAĞIŞ SERTİFİKASI VERDİ.

24 Nisan 2020 Cuma 12:04
1 Okunma
Akkuyu Nükleer A.Ş.’den okula 50 bin dolarlık bağış

Akkuyu Nükleer A.Ş., 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Büyükeceli ilk ve ortaokuluna 50 bin dolarlık bağış sertifikası verdi.

Bağış sertifikasını eğitim kurumuna bizzat gelerek takdim eden Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, hem bayram vesilesiyle tebriklerini iletmek hem de en iyi dileklerini sunmak için okul müdürü ile görüşmede bulundu.

Maske takılıp, sosyal mesafe korunarak gerçekleştirilen ziyarette konuşan Frolov, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm insanlığa genç neslin sağlığı, fiziksel, entelektüel ve manevi-ahlaki gelişimi konularındaki sorumluluğunu hatırlatır. Çocuklar, her milletin en önemli zenginliğidir. Onlar için yaşıyor ve çalışıyoruz. Karantina sona erdiğinde ve hayat normale döndüğünde, çocukların okullarına büyük bir mutlulukla ve coşkuyla döneceklerinden eminim. Ve o gün geldiğinde, yaptığımız katkı Büyükeceli Ortaokulu’na umarız çok fayda sağlayacaktır” dedi.

Okul Müdürü Salih Karaca ise Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından verilen bu desteğin, okul binalarındaki tesisatların onarımı, spor malzemeleri alınması ve şimdiye dek okulda bulunmayan yemekhanenin inşa edilmesi için kullanılacağını ifade etti. Karaca, sıcak sözleri için Aleksei Frolov’a ve ayrıca okulu çocuklar için daha konforlu hale getirme imkanı sundukları için Rosatom Devlet Kuruluşu ile Akkuyu Nükleer A.Ş.’ye teşekkürlerini iletti.

Karaca, "Okuldaki tüm mesai arkadaşlarım, öğrenciler adına ve bizzat şahsım adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu bağış sayesinde hayata geçirebileceğimiz çok önemli bir işimiz var, şimdiye dek bulunmayan bir yemekhaneyi nihayet inşa edebileceğiz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Örki’den şehit çocuğuna pastalı doğum günü sürprizi
Başkan Örki’den şehit çocuğuna pastalı doğum günü sürprizi
100 yaşına girenlere sürpriz doğum günü
100 yaşına girenlere sürpriz doğum günü
Harabe evde yaşam mücadelesi veren Hasan dedenin yardımına Mervan öğretmen yetişti
Harabe evde yaşam mücadelesi veren Hasan dedenin yardımına Mervan öğretmen yetişti

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim