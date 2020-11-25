Akıncı Üssü davasında mahkeme yarın kararını açıklayacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, darbe girişimini yöneten örgütün sivil sorumluları ve o gece Ankara'nın birçok noktasını bombalayan pilotlar dahil 475 sanık hakkında dava açtı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davanın ilk celsesi 1 Ağustos 2017'de başladı. Karar duruşmasına kadar 515 celse görülen davada, sanık ve avukatlarının iddianame, esasa ilişkin mütalaa ve gelen evraka karşı savunmaları ile tanık, müşteki ve avukatlarının beyanları alındı. Sanıkların son sözlerini de alan mahkeme, yarın hükmünü açıklayacak.

Duruşma savcısı, 21 Ocak 2019'daki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, darbe girişimini yöneten FETÖ'nün sivil sorumluları Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş'i Akıncı Üssü davasını kapsayan tüm suçlardan sorumlu tuttu. Savcı, söz konusu sanıkların "anayasal düzeni ihlal", 77 kişiyi "kasten öldürme" ve "cumhurbaşkanına suikast" suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. 4 sanığın, ayrıca olaylar esnasında yaralanan 206 vatandaşı "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 4 bin 120'şer yıl hapsi talep edildi.

Darbeyi yöneten asker sanıklara da 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Darbe girişimini FETÖ'nün sivil sorumlularıyla birlikte yöneten asker sanıklar da Akıncı Üssü davasını kapsayan tüm suçlardan sorumlu tutuldu. Buna göre yönetici sanıklar Hakan Karakuş, Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Recep Sami Özatak, Ahmet Tosun, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Metin Bilgici Murat Bicil ve Mustafa Mete Kaygusuz'un sivil sorumlularla aynı suçlardan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 4 bin 120'şer yıl hapsi istendi. Bu sanıklardan Kaygusuz ve Tosun'un F-16 pilotlarına bombalama talimatını verdiği belirtildi. Sanık Balıkçı'nın TBMM'yi, sanık Türk'ün ise TBMM, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı ve TÜRKSAT'ı bombalayan F-16 pilotu olduğu kaydedildi.

FETÖ'nün "birim yönetici"leri için istenen cezalar

Savcı, darbe girişiminde "birim yöneticisi" olarak görev alan sanıklar Haluk Şahar, Mustafa Ertürk, Alparslan Şahin, Gökhan Maldar, Mehmet Fatih Özkan, Erhan Baltacıoğlu, Cemal Akyıldız, Engin Yetgin ve Yaşar Keskin'in "anayasayı ihlal" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Sanık Ali Eraslan'ın "anayasayı ihlal" suçundan bir, "kasten adam öldürme" suçundan 9 kez olmak üzere 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi, sanık Fatih Yarımbaş'ın "anayasayı ihlal" suçundan bir, "kasten adam öldürme" suçundan 8 kez olmak üzere 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Ankara'yı bombalayan F-16 pilotları için istenilen cezalar

Emniyet Havacılık Başkanlığında 7 polisi şehit eden pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral'ın 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. TBMM ile Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığını bombalayan eski pilot Uğur Uzunoğlu'nun 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi şehit eden eski pilot Müslim Macit'in 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan pilot Hüseyin Türk hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Savcı, 15 Temmuz'da TBMM'yi bombalayan eski pilot Hasan Hüsnü Balıkçı hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. 15 Temmuz'da Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını vuran eski pilot Mustafa Azimetli için 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

324 sanığa birer kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Savcı, davanın 324 sanığı için "anayasayı ihlal" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. 32 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi istenirken, 9 sanığın "anayasayı ihlale yardım" suçundan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Savcı, 71 sanığın ise tüm suçlamalardan beraatına karar verilmesini talep etti. Başka davada ceza alan 2 sanığa bu davadan ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi talep edilirken, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile darbeyi yöneten sivil sorumlu Adil Öksüz'ün de arasında bulunduğu firari 6 sanık hakkında yakalama kararının devamı talep edildi