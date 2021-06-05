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Akın akın sahile iniyorlar

Kademeli normalleşme ile hafta sonu dışarıya akın eden vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı.

Genel 05.06.2021, 17:48
Akın akın sahile iniyorlar

Kademeli normalleşme ile hafta sonu dışarıya akın eden vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı.

Tekirdağ’da kademeli normalleşme ile aylar sonra Cumartesi günü dışarıya çıkabilen vatandaşlar, Süleymanpaşa Sahil alanda yoğunluk oluşturdu. Akın akın sahil alana gelen vatandaşlar, zaman zaman sosyal mesafeyi unuttuğu gözlendi.

Yaz ayının etkisini göstermesi ve Pazar kapanmasına geçilmeden önce vatandaşların kimisi balık tutarak, kimisi çocuğunu eğlendirerek, kimisi ise çimlerin üzerinde ailesiyle vakit geçirmenin keyfini çıkardı.
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