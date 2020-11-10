Akhisar Belediyesinden 10 Kasım’da bisiklet turu

Akhisar Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin yıldönümünde bisiklet turu düzenledi. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Türk Milleti olarak bugün, bu vatanda kendi dilimizle özgür bir biçimde yaşamamızı sağlayan ebedi ve ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e çok şey borçluyuz. O’nu sonsuz özlem, minnet ve saygıyla anıyoruz. Yolundan hiç ayrılmadık, hiç ayrılmayacağız” ifadelerini kullandı.

Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen bisiklet turu etkinliğinde, belediye personeli belediyenin bisikletleriyle Atatürk’ün anısına şehir turu yaptı. Yol güzergahında hem vatandaşlar hem de araç sahipleri tarafından alkışlanan bisikletçiler, sosyal mesafe kuralları eşliğinde Türk Bayrakları ve Atatürk posteri flamaları ile şehirde 10 kilometre boyunca pedal çevirdi.

Atatürk Anıtına karanfil bırakıldı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Başkan Yardımcılarının da yer aldığı özel anma programı sonunda bisikletçilere dağıtılan karanfiller, Milli Egemenlik Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na takdim edildi.

“Yolundan hiç ayrılmadık, hiç ayrılmayacağız”

Her yıl geleneksel hale getirmek istedikleri bisiklet turu sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için bizlerde personelimizin katılımıyla, belediyemizin bisikletleri ile bisiklet turu yaptık. Bundan sonra bunu gelenekselleştirmek istiyoruz. Ata’mızı aslında her gün anmamız lazım; çünkü Türk Milleti olarak bugün, bu vatanda kendi dilimizle özgür bir biçimde yaşamamızı sağlayan ebedi ve ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e çok şey borçluyuz ve bunun da farkındayız. O’nun yaptıklarını daha iyi anlatabilmek için Akhisar’da da böyle bir etkinlik düzenledik. Atatürk’ü vefatının 82. yılında sonsuz özlem, minnet ve saygıyla anıyoruz. Yolundan hiç ayrılmadık, hiç ayrılmayacağız” dedi.