Akdeniz’de Antalya açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20:41’de Akdeniz’de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Antalya’nın Kumluca ilçesine 68.33 km uzaklıkta olan deprem yerin 22.35 km derinliğinde meydana geldi. Deprem Antalya’da hafif hissedilirken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.