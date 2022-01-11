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Akdeniz’de 6.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem Antalya’da hissedildi
Akdeniz’de 6.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem Antalya’da hissedildi
Genel 11.01.2022, 05:51
Akdeniz’de 6.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem Antalya’da hissedildi
ANTALYA(İHA)- Akdeniz’de Kıbrıs Adası açıklarında saat 04.07’de deniz yüzeyinin 5,06 kilometre derinliğinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya’da da hissedildi.