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Akdeniz’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz’de Muğla’nın Ula ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Genel 18.11.2022, 20:42
Akdeniz’de Muğla’nın Ula ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Akdeniz’de Muğla’nın Ula ilçesine 233 km uzaklıkta saat 20.14’te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 6 km derinliğinde oluşurken çevresindeki Yunanistan’a ait adalarda hafif hissedildi.