Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisleri depremzedeleri misafir ediyor

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisleri kapılarını depremzedeler için açtı. Tesislerde konaklayan misafirlerle sohbet eden Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, gereken tüm ihtiyaçların karşılanacağını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye insani yardım göndermenin yanı sıra sosyal tesislerini de depremzedelere açtı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, tesisleri gezerek hiçbir eksiğin yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınmasını istedi. Ardından Antalya’ya deprem bölgesinden gelen misafirlerle bir araya gelen Prof. Dr. Özkan, bir istekleri olup olmadığını sordu.

“Bu zor günleri dayanışma içerisinde aşacağız”

Akdeniz Üniversitesi olarak depremin ilk anından itibaren deprem bölgesine itfaiye aracı, personel ve Kahramanmaraş ile Hatay’a birer yardım tırı gönderdiklerini hatırlatan Rektör Özkan, “10 ilin etkilendiği depremde maalesef birçok vatandaşımız mağdur oldu. Bizler devletimize ve milletimize bir nebze yardımcı olabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Afetten kurtulan vatandaşlarımız Antalya’mıza gelmeye başladılar. Yaralı olarak gelen vatandaşlarımızın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavilerine başlandı. Bir an önce iyileşmelerini temenni ediyorum. Misafir olarak gelen vatandaşlarımızı da sosyal tesislerimizde ağırlıyoruz. Bir istekleri olup olmadığını ve kendi evlerindeymiş gibi rahat etmelerini söylemek için ziyaret ettim. Bu zor günleri dayanışma içerisinde aşacağız” şeklinde konuştu.