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Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
AFAD: "Akdeniz’de Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21’de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Gelişmeleri takip ediyoruz."
Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
AFAD: "Akdeniz’de Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21’de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Gelişmeleri takip ediyoruz."
Genel 05.01.2022, 07:46
AFAD: "Akdeniz’de Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21’de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Gelişmeleri takip ediyoruz."