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Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
AFAD: "Akdeniz’de Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21’de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Gelişmeleri takip ediyoruz."
Genel 05.01.2022, 08:28 05.01.2022, 08:50
AFAD: "Akdeniz’de Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21’de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Gelişmeleri takip ediyoruz."
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.