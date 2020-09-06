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Akdamar Adası’ndaki 8’inci Ermeni ayini sona erdi

AKDAMAR ADASI'NDAKİ AYİN SONA ERDİ

Genel 06.09.2020, 15:48
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Akdamar Adası’ndaki 8’inci Ermeni ayini sona erdi

Van’daki Akdamar Adası’nda bu sene sekizincisi pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen Ermeni ayini sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izin ile Akdamar Adası’nda ilki 2010 yılında yapılan ayinin sekizincisi bugün yapıldı. 85. Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan’ın yönettiği ve 25 kişinin katıldığı ayin yaklaşık bir saat sürdü. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ’ın da izlediği ayinin ardından açıklamalarda bulunan Patrik Sahak Maşalyan, insanların özgürce ibadetlerini yapabildiği ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, “Gerçekten dünyada gittikçe sertleşen bir dinsel atmosfer görüyorum ve bazıları da medeniyetler çatışmasını dinler üstünden gerçekleştirmek istiyorlar. Biz ülkemizde inancımızı kiliselerimizde yaşayabiliyoruz. Evlerimizde ve okullarımızda yaşıyoruz. Bu anlamda mutluyuz. Çünkü her insan için inanç dünyası hayatın en önemli değerlerinden birisidir. İnsanlar inançları için yaşarlar. İnançları onların hayatlarına anlam verir ve gerektiğinde inançları için canlarını feda ederler. Van’ın bu güzel kilisesinde yıllık ibadetimizi yaptık. Bize bu imkanı sağlayan devlet görevlilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize her türlü kolaylığı gösteriyorlar. Öyle ki Allah isterse gelecek yıl halkla birlikte tekrar burada pandemiden kurtulmuş olarak ibadetimizi yerine getirmeyi nasip eder bize” ifadelerini kullandı.

“Ayasofya da bir barış sembolü olabilir”

Türkiye genelinde 36 kiliseleri olduğunu belirten Maşalyan, şöyle devam etti:

“Hepsinde de ibadetlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. Herhangi bir sorun yok. Zaten bu gibi şeyler sorun olsa gündeme gelir, haber olur. Elbette 82 milyonluk ülkede yaşıyoruz. Bazen münferit olaylar oluyor. Kilise duvarlarına yazı yazanlar oluyor. Geçenlerde biri kilisenin kapısındaki haçı sökmüştü. Ama onlarla ilgili gerekli önlemler derhal alınıyor. Herhangi bir tehdit olmadan her türlü güvenlik alınmış ve kiliselerimizde ibadetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Biz görüşümüzü yazılı olarak belirttik. İbadethaneler elbette ibadethane olmalı ve başka bir amaca hizmet etmesi ikincil olmalı. Ayasofya da bir barış sembolü olabilir. Biz demiştik ki aslında o kilise, cami ve müze olan bir anıt yapıdır. Dünya barışı için çok daha güzel bir resim olabilirdi, eğer orada Hıristiyanlara da bir köşe tahsis edilseydi ve onlar da ibadetlerini yapabilselerdi. Ama bizim için zaten 600 yıldır cami olmuş olan bir mabedin tekrar cami olarak kullanılmasında herhangi bir sorun görmüyoruz. Yeter ki barış olsun ve yeter ki bu barış zedelenmesin. Hepimiz umutluyuz.”

“Herhangi bir ibadet sorunumuz yok”

Korona virüs belasından da bir an önce kurtulmayı arzuladıklarını söyleyen Maşalyan, “Bugün onun için özel dua ettik. Aslında pandemi ortamında buraya gelmemiz, pandemiye tamamen teslim olmamamız gerektiğidir. Önlemimizi alalım, hayatımızı sürdürelim. İnsanlık yeterli bilgi beceriye sahiptir bu hastalığın üstesinden gelebilmek için. Biz ülkemize, cumhuriyetimize ve devletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Herhangi bir ibadet sorunumuz yok. Bir sorun olduğunda devletimiz en üst makamlarında bizi muhatap alıyor. Dileklerimizi, arzularımızı kolaylıkla iletebiliyoruz. Onun için müteşekkiriz” diye konuştu.

“Ermeni cemaatinin küçük bir grubu burada temsili olarak ayini gerçekleştirdi”

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ermeni Patrikhanesi arasında imzalanan protokol gereği her yıl eylül ayının ikinci pazarında Akdamar Kilisesi’nde ayin gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu yıl 8.’si gerçekleştirildi. Ayinin güven ve huzur içinde gerçekleştirilmesi için gerekli tüm önlemler alındı. Bugün Ermeni cemaatinin küçük bir grubu burada temsili olarak ayini gerçekleştirdi. Pandemiden dolayı cemaati seyreltmek zorundalardı. Bütün dünyaya bu ayin canlı yayın olarak yayınlandı. Tarih boyunca Anadolu medeniyeti bütün inançlara saygı duymuş. 1100 yıllık kilise Van’da hala dimdik ayakta ve hala içinde ibadetlerini özgürce icra edebiliyorlar. Anadolu medeniyeti her zaman bütün inançlara ev sahipliği yapmış ve eserlerini kendi eserleri gibi saklayıp bugüne getirmiştir. Bu ayinde görev yapan güvenlik görevlilerimize, belediye personellerine teşekkür ederim, inşallah gelecek yıl 9. ayinde yine bir araya geliriz” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından Vali Bilmez ve Ermeni heyet adadan ayrıldı.

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