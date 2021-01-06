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Akçakoca’nın su ihtiyacını karşılayan barajda su seviyesi yarıya düştü
DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bölgenin su ihtiyacını karşılayan Sarıyayla Barajı’ndaki su seviyesi, yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 45’e düştü. Suların 10 metre çekildiği baraj havadan görüntülendi.
Genel 06.01.2021, 10:39
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DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bölgenin su ihtiyacını karşılayan Sarıyayla Barajı’ndaki su seviyesi, yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 45’e düştü. Suların 10 metre çekildiği baraj havadan görüntülendi.Türkiye’de etkili olan şiddetli kuraklık sıkıntısı Akçakoca’nın su ihtiyacını karşılayan Sarıyayla Barajı’nda da kendini gösterdi. 1.85 milyon metreküp su kapasiteli barajda, bölgede de etkisini gösteren kuraklık nedeniyle su seviyesi yüzde 45’lere geriledi. Yarısı boşalan barajdaki yapılan gözlemde suların 10 metre gerilediği tespit edildi. Su oranının yarıya düştüğü baraj ise havadan görüntülendi. 2016 yılında hizmete giren Sarıyayla Barajı’nda su kapasitesinin beklenen yağışların gelmemesi durumunda 6 ay daha ihti barajdaki su seviyesinin azalması nedeniyle vatandaşlardan su israfı yapmamaları çağrısında bulunuldu.
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