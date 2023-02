Akçaabat Belediyesi depremzedeler için seferber oldu

Akçaabat Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve Türkiye’nin 10 ilinde yıkıma neden olan depremin ardından depremzedelerin yardımına koşmaya devam ediyor.

Akçaabat Belediyesi ekipleri deprem bölgelerinden Akçaabat’a gelen depremzedelere ihtiyaç malzemesi ve konaklama desteği sağlıyor. Akçaabat Belediyesi ve Akçaabat Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan yardım merkezleri deprem bölgelerinden Akçaabat’a gelen depremzedeler için adeta yardım mağazalarına dönüştürüldü.

Hayırseverlerin yardım merkezlerine teslim ettiği kıyafetler, kuru ve ambalajlı gıdalar, yetişkin, bebek ve çocuk ürünleri, temizlik ve hijyen malzemeleri, yakacak ve soba gönüllü görevliler tarafından türüne ve bedenine göre ayrılıyor. Akçaabat’a gelen depremzedelere ihtiyaçlarına göre hazırlanıp teslim ediliyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, tüm ülkenin kalbinin deprem bölgelerinde olduğunu belirterek depremzede yurttaşlarla gönülden güçlü bir bağ kurduklarını dile getirdi. Başkan Ekim, “Deprem, insan hayatını çok derinden etkileyen ve büyük mağduriyetlere neden olan bir hadisedir. Ülkece depremzede yurttaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Elimizden gelenin çok daha fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Kurtulan her can için binlerce kez şükür ediyor; kaybettiğimiz her can için gözyaşı döküyoruz. Ülkece nefeslerimizi tuttuk; enkaz altından gelecek seslere odaklandık. Rabbim ne eylerse güzel eyler. Akçaabat olarak, belediye olarak; ekiplerimizle, hemşehrilerimizle deprem bölgesine, depremzedelerimize umut olmaya çalışıyor; gayret ediyor; devam ediyoruz. Deprem bölgelerindeki çalışmalar devam ediyor. An be an yakinen takip ediyorum. Dualarım, umutlarım, yüreğim orada; oradaki kurtarma ekiplerinin ve enkaz altındaki yurttaşlarımın yanında. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim önce kurtarma ekiplerimize kuvvet; enkaz altındaki canlara dayanma gücü versin” dedi.

Konuşmasına şehre gelen depremzedeler için yapılması gerekenleri anlatarak devam eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, öncelikle Akçaabat’a ulaşan depremzedelerin Trabzon Valiliği’nden, Akçaabat Kaymakamlığı’ndan, Akçaabat Belediyesi’nden ya da bulundukları mahallenin muhtarlıklarından depremzede kaydı oluşturmaları gerektiğinin altını çizdi. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim konuşmasına şöyle devam etti;

“Depremzedeler tahliye edildikleri ya da gittikleri il ve ilçelerde devletimizin tanıdığı depremzede haklarından yararlanabilmek için mutlaka depremzede kaydı yaptırmalıdırlar. Şehrimize gelen yurttaşlarımız, yardım merkezlerimize yönlendirilerek ihtiyaçlarının temini sağlanmalıdır. Yaraların sarılmaya çalışıldığı, birlik ve beraberlik örneklerinin hat safhada yaşandığı bugünlerde kıymetli Akçaabatlı hemşehrilerime hem yürekten teşekkür ediyor hem de desteklerinin azalmadan devam etmesini temenni ediyorum. Akçaabat yardım merkezlerimizde hala ilçemize gelen depremzede vatandaşlarımıza verilmek üzere kuru, konserve ve ambalajlı gıda, bakliyat, kadın-erkek-çocuk iç giyim, çocuk ve bebek ürünleri, bez- mama-süt, yorgan-battaniye-çarşaf-kışlık kıyafetler, mont- bot-çorap-kazak, temizlik ve hijyen ürünleri gibi malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır.”