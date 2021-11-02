banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok
Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok
Squid Game kripto parası uçtu gitti! Büyük vurgun!
Squid Game kripto parası uçtu gitti! Büyük vurgun!
Aşı olmayan kamu çalışanları ücretsiz izne çıkartıldı
Aşı olmayan kamu çalışanları ücretsiz izne çıkartıldı

Akbank'tan "Mavi Finansman Ürün Paketi" ile 3 farklı kredi ürünü

- Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdürü Yardımcısı Levent Çelebioğlu:- "Bankacılık sektöründe sürdürülebilir finansman alanında somut hedef veren ilk mevduat bankası olarak 2030 yılına kadar ülkemize 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı sağlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda da Türkiye’nin ilk ve tek 'Mavi Finansman Ürün Paketi'ni' oluşturduk"- "Mavi Finansman Ürünleri Paketimizle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 12, 13, 14, ve 15. amaçlara hizmet ediyoruz. Sürdürülebilir finansman alanında öncü çalışmalarımız devam edecek"

Genel 02.11.2021, 11:30
Akbank'tan

İSTANBUL (AA) - Akbank, sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi, deniz turizmi, liman ve denizcilik faaliyetlerinde çevresel ayak izinin azaltılması ve denizlerin korunması için "Mavi Finansman Ürün Paketi"ni hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, artan nüfus ve iklim değişikliğiyle birlikte doğal kaynakları korumaya yönelik ürünler geliştirmeye devam ediyor.

Sürdürülebilirlik faaliyetlerinde sürdürülebilir finansmanı öncelikli alanlarından biri olarak belirleyen Akbank, sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi, deniz turizmi faaliyetlerinde çevresel ayak izinin azaltılması, liman faaliyetlerinde denizlerin koruması ve düşük karbona geçişin hızlandırılması için "Mavi Finansman" çatısı altında "Mavi Turizm Kredisi", "Mavi Liman Kredisi" ve "Mavi Ulaşım Kredisi" olmak üzere 3 farklı ürün sunuyor. 3 ürün de turizmde çevresel ayak izinin azaltılması, denizlerin korunması, biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi, kirlilikle mücadelenin desteklenmesi kapsamında hayata geçiriliyor.

Mavi Turizm Kredisi finansmanı yeni otel inşaatı, mevcut otelin refinansmanı, mevcut binaların renovasyonu, otellerin sürdürülebilirlikle bağlantılı yatırımları, yeşil bina entegrasyonu, atık yönetimi, biyoçeşitlilik çalışmaları, su ve atık su yönetimi ve enerji verimliliği gibi çalışmaları içeriyor.

Yeni liman inşaatı, liman refinansmanı, limanlarda sürdürülebilirlikle ilgili tüm faaliyetler, atık yönetimi, döngüsel ekonomi çalışmaları, biyoçeşitlilik çalışmaları ile su ve atık su yönetiminin finansmanında kullanılmak üzere ise Mavi Liman Kredisi hayata geçiriliyor.

Banka, yeni deniz yolu ulaşım aracı satın alma (turistik ya da ticari amaçlarla), alternatif yakıt yatırımı yapma, düşük karbona geçiş yatırımlarını hızlandırma, enerji verimli, çevre dostu makine ekipman yenileme ve değişimi için finansman kullanmak isteyenlere ise Mavi Ulaşım Kredisi fırsatı sunuyor.


- 2030'a kadar 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı


Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdürü Yardımcısı Levent Çelebioğlu, yeryüzünün yüzde 70'ini kaplayan okyanusların, iklim ve meteorolojik olayların düzenlenmesini sağladığını belirterek, dünyanın erişilebilir su kaynaklarının yüzde 97'sinin de okyanus ve denizlere ait olduğunu bildirdi.

Yıllık ekonomik değer olarak 2,5 trilyon dolar değer biçilen "mavi ekonomi"nin dünyanın en büyük 7. ekonomisine tekabül ettiğini aktaran Çelebioğlu, şunları kaydetti:

"Artan nüfus ile birlikte deniz ve okyanuslar gittikçe kirleniyor, iklim değişikliğinin etkisiyle de su kaynakları azalıyor. Bu nedenle tüm dünyada okyanus ve deniz faaliyetlerinde sektörel yaklaşımlar geliştirilerek her sektörün su ekosistemine olan etkilerinin azaltılması için çalışması giderek daha önemli hale geliyor. Bankacılık sektöründe sürdürülebilir finansman alanında somut hedef veren ilk mevduat bankası olarak 2030 yılına kadar ülkemize 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı sağlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda da Türkiye’nin ilk ve tek 'Mavi Finansman Ürün Paketi'ni' oluşturduk.

Ürün paketimizde yer alan 3 yeni, inovatif ve dönüşümü teşvik eden ürün ile üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçişini teşvik etmeyi, faaliyetlerde çevresel ayak izinin azaltılmasını sağlamayı, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na erişilebilmesi ve hedeflerin hızla yakalanması için her yıl ciddi oranda yatırım yapılması gerektiği de biliniyor. Bu sorumluluk bilinci ve sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırma amacıyla 2017’de Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi'ni imzalayan ilk bankalardan biri olduk. Mavi Finansman Ürünleri Paketimizle de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 12, 13, 14, ve 15. amaçlara hizmet ediyoruz. Sürdürülebilir finansman alanında öncü çalışmalarımız devam edecek."

#AKBANK #Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdürü Yardımcısı Levent Çelebioğlu #Mavi Finansman Ürün Paketi
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6