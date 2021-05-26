Akamet ne demek? Akamet tabiri ne anlama geliyor? Akamet kelimesinin anlamı nedir?

Akamet kelimesi eski dilde kullanılan kelimelerdendir. Anlamı ise "sonuca ulaşamama, sonuçsuz kalma"

Arapça kökenli bu sözcük عَقَامَةٌ‎ şeklinde yazılır. İkinci a harfi uzatılarak okunur.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

"Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi, bu sinsi operasyonu da akamete uğratacağımızdan kimse şüphe etmesin. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz. Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor."