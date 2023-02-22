Akademisyenler gönüllü oldu, 13 bin kişiye yemek dağıttı

Aşçılık Programı ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü gönüllü akademisyenleri Emre Öztürk, Ahmet Özbek, Özden Yılmaz ve öğrencileri toplam 27 kişilik bir ekip Hatay’daki depremzedelere farklı noktalarda kurdukları mutfakta 13 bin kişiye yemek dağıttı.

Avcılar Belediyesi, Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu işbirliği ile Beykent Üniversitesi, Aşçılık Programı ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü gönüllü akademisyenleri Emre Öztürk, Ahmet Özbek, Özden Yılmaz ve öğrencilerden oluşan toplam 27 kişilik bir ekip, Hatay’da 8 farklı noktada kurulan mutfakta destekleyici firmaların gönderdikleri ürünlerle hazırladıkları yemekleri 13 bin kişiye dağıttı.

Günün 24 saati çay ve çorba servisi yapan gönüllüler, gün içinde erzak yardımı için gelen aileler için kayıtlar toplayarak gece erzak yardımlarını hazırlayıp ailelere ulaştırdı. Beykent Üniversitesi Aşçılık Program Başkanı Öğr. Gör. Emre Öztürk yaptığı konuşmada; “Bu ekibin her bir üyesi zor şartlar altında gecesini gündüzüne katarak çalışacağını bilerek bir an bile tereddüt etmeden bizlerle gönüllü bir şekilde gelmeyi kabul eden yüreği kocaman mezun ve aktif öğrencilerimizle bir kez daha guru duyduk” diye konuştu.