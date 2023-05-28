AK Parti’lilerden halaylı seçim sevinci böyle görüntülendi

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranında rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde gitmesi üzerine Manisalılar sokaklarda sevinç gösterilerine başladı. Ellerinde AK Parti ve MHP bayrakları alan partililer meşaleler yakarak halaylar çekti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 2. seçimi olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçiminde Cumhur İttifakının adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rakibi Millet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde gitmesi üzerine Manisalılar sokaklara döküldü. Ellerinde AK Parti, MHP ve Türk bayrakları alan partililer Şehzadeler ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanında büyük sevinç yaşadı. Araç konvoylarının da başladığı kentte yakılan meşaleler ve çalan müzikler eşliğinde partililer halaylar çekti. Bazı partililer ise evlerinin çatılarında açtıkları Türk bayrakları ile sevince ortak oldu.