AK Partili vekiller İkizdere’deki taş ocağıyla ilgili yöre halkıyla görüştü

Rize’de aralarında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Rize Valisi Kemal Çeber’in de bulunduğu heyet, İkizdere ilçesi Gürdere ve Cevizlik köyü halkı ile bir araya geldi.

Rize’nin İyidere ilçesinde deniz dolgusu üzerine yapılması planlanan Lojistik Merkez ve Liman Projesi inşaatı için taş alınması kararlaştırılan Gürdere ve Cevizlik köyünde, taş ocağının köylerine yapılmasını istemeyen vatandaşlar eylemlere başlamıştı. Yaklaşık 1 haftadır eylem yapan halkla görüşmek ve çalışmaları yerinde incelemek isteyen Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Milletvekili Osman Aşkın Bak ve AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim bölgeye giderek bölge halkı ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı vatandaşların kendisine "Kimse bize bilgilendirme yapmadı" ifadelerine, "Bilgilendirme zamanında yapmadık, orası doğru" şeklinde cevap verdi. Bölgedeki buluşmada halk tedirginliklerini ve taş ocağını istememe sebeplerini heyete aktardı.