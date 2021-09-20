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AK Partili vekilin baba acısı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir’in babası Ahmet Aydemir, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Genel 20.09.2021, 12:23
AK Partili vekilin baba acısı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir’in babası Ahmet Aydemir, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zatürre teşhisiyle Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde bir müddettir tedavisi devam eden siyaset, basın ve spor camiasının sevilen isimlerinden Ahmet Aydemir, hayata veda etti. AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir’in babası olan Ahmet Aydemir, Balıkesir’in siyaset, spor ve basın hayatında önemli görevlerde bulunmuştu.

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