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AK Partili vekil koronaya yakalandı

AK PARTİ 27. DÖNEM BURSA MİLLETVEKİLİ, AVUKAT VİLDAN YILMAZ GÜREL'İN TEDBİR AMAÇLI YAPILAN COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI.

Genel 03.10.2020, 10:29
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AK Partili vekil koronaya yakalandı

AK Parti 27. Dönem Bursa Milletvekili Avukat Vildan Yılmaz Gürel’in tedbir amaçlı yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Covid-19 testi pozitif çıkan AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’in durumunun iyi olduğu ve evinde 14 günlük karantinaya alındığı ifade edildi. Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Öte yandan Gürel’in geçtiğimiz pazar yapılan AK Parti İnegöl İlçe teşkilatının kongresine katıldığı öğrenildi.

Gürel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"TBMM, 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı öncesinde tedbir amacıyla Bursa’da yaptırdığım Covid-19 PCR test sonucum Pozitif çıkmıştır. Durumum gayet iyi, herhangi bir olumsuzluk ve şikayetim yok. Doktorum, süreci evde geçirmemizi uygun gördü. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlak suretle uymaları ricasında bulunuyorum. Bu virüse yakalanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, dua ediyor dua bekliyorum."

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