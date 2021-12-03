AK Parti’li Ünal: "Türkiye üretime, istihdama, yatırıma dayalı bir ekonomiyle yoluna devam edecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türkiye’nin artık üretime, istihdama, yatırıma dayalı bir ekonomiyle yoluna devam edeceğini belirterek, Türkiye’nin faize bağımlı bir ekonomiden, dolar kuruyla manipüle edilen bir ekosistemden çıkarılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, memleketi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin (ADSM) yeni hizmet binası ile Kalp Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Törende konuşan Ünal, AK Parti’nin sorun çözme kabiliyetini anlatarak konuşmasına başladı. Mahir Ünal, muhalefeti, Elbistan’da halk arasında kullanılan ‘Guru guru gadanı alayım, takır tukur yoluna öleyim’ sözleri ile eleştirdi.

“Bir ülkeyi sevmek, o ülkeye kendini feda etmekle, o şehre kendini adamakla olur” diyen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Bakıyorum karşıdakilere; yaptıkları hiçbir şey yok. 1970’te, bu ülkede 1950’nin, 1960’ın sorunları konuşulurdu. 1990’lara geldik 50, 60, 70,80, 90 konuşulurdu. Ama Recep Tayyip Erdoğan geldi, bugün 2005’in sorunlarını konuşuyor muyuz? 2010’un, 2012’nin sorunlarının hepsini çözdük. Bugün, daha çok 2015-2017 yani son 5-6 senenin sorunlarını konuşuyoruz. Bu ülkenin 70 yıllık sorunlarını çözen irade, 7 yıllık sorunlarını çözer mi çözmez mi? Evvelallah çözer.

Evet, şu anda pandemiden, Covid‘den, küresel ekonominin daralmasından dolayı sorunlar yaşıyoruz. Bütün dünya ile beraber yaşıyoruz. Bugün Amerika’da enerji fiyatları ciddi anlamda artmış durumda. Ama bugün biz yine doğalgaz fiyatlarında konuta zam yansıtmıyoruz. Niye bunu yapıyoruz? Elimizden geldiğince bu sıkıntılı ve zor zamanda öncelikli olarak vatandaşımızın her bir kardeşimizin ihtiyacını karşılamak istiyoruz” ifadelerini kullandı

“Türkiye’nin faize bağımlı bir ekonomiden, dolar kuruyla manipüle edildiği bir ekosistemden Türkiye’yi çıkarmamız gerekiyor”

Türkiye’nin artık üretime, istihdama, yatırıma dayalı bir ekonomiyle yoluna devam edeceğini anlatan Ünal, şöyle devam etti:

“Bu güne kadar bunun mücadelesini verdik. Bugüne kadar bu noktada Türkiye’yi bir yere getirdik. Artık Türkiye’nin faize bağımlı bir ekonomiden, dolar kuruyla manipüle edildiği bir ekosistemden Türkiye’yi çıkarmamız gerekiyor. 70 yıllık sorunları çözen irade bugünün sorunlarını da çözmeye muktedirdir. Dünküler, bize 50 yıllık, 60 yıllık sorunlar bırakmışlardı. Gelecek, istikbal Türkiye’nindir. Pandemi sonrası bütün dünyadan hızla pozitif şekilde ayrışacak, gelişecek ve büyüyecek ülkenin adı Türkiye’dir. Bundan emin olun. Türkiye, 7,4 büyüdü. Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’nin 2021 büyüme oranını yüzde 10 olarak revize etti. İhracatta yeni bir rekor kırdık. Bundan sonra Türkiye’nin önü açık. Birileri, sanki dünyada hiçbir sorun yok bütün sıkıntılar Türkiye’deymiş gibi bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. Bütün dünyanın, bu Covid’den yaşadığı çok büyük sıkıntılar var. Ama biz Türkiye olarak kendi kendine yeten, kendi ihtiyaçlarını karşılayan kendi sorunlarını çözen, güçlü bir devlet aklıyla, Cumhurbaşkanımızla beraber Allah’ın izniyle buradan güçlü bir şekilde çıkacağız. Yeter ki umudumuzu, inancımızı, mücadelemizi sağlam tutalım.”

Ünal, daha sonra katılımcılarla birlikte sağlık yatırımlarının açılış kurdelesini kesti.