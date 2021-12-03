banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar 13,72 liradan işlem görüyor
Dolar 13,72 liradan işlem görüyor
İstanbul Kültür Üniversitesi'nden veri ihlali bildirimi
İstanbul Kültür Üniversitesi'nden veri ihlali bildirimi
Hayat Eve Sığar uygulamasına Apple'dan ödül
Hayat Eve Sığar uygulamasına Apple'dan ödül
Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olacak?
Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olacak?

AK Parti’li Ünal: "Türkiye üretime, istihdama, yatırıma dayalı bir ekonomiyle yoluna devam edecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türkiye’nin artık üretime, istihdama, yatırıma dayalı bir ekonomiyle yoluna devam edeceğini belirterek, Türkiye’nin faize bağımlı bir ekonomiden, dolar kuruyla manipüle edilen bir ekosistemden çıkarılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Genel 03.12.2021, 18:10
AK Parti’li Ünal: "Türkiye üretime, istihdama, yatırıma dayalı bir ekonomiyle yoluna devam edecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türkiye’nin artık üretime, istihdama, yatırıma dayalı bir ekonomiyle yoluna devam edeceğini belirterek, Türkiye’nin faize bağımlı bir ekonomiden, dolar kuruyla manipüle edilen bir ekosistemden çıkarılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, memleketi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin (ADSM) yeni hizmet binası ile Kalp Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Törende konuşan Ünal, AK Parti’nin sorun çözme kabiliyetini anlatarak konuşmasına başladı. Mahir Ünal, muhalefeti, Elbistan’da halk arasında kullanılan ‘Guru guru gadanı alayım, takır tukur yoluna öleyim’ sözleri ile eleştirdi.

“Bir ülkeyi sevmek, o ülkeye kendini feda etmekle, o şehre kendini adamakla olur” diyen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Bakıyorum karşıdakilere; yaptıkları hiçbir şey yok. 1970’te, bu ülkede 1950’nin, 1960’ın sorunları konuşulurdu. 1990’lara geldik 50, 60, 70,80, 90 konuşulurdu. Ama Recep Tayyip Erdoğan geldi, bugün 2005’in sorunlarını konuşuyor muyuz? 2010’un, 2012’nin sorunlarının hepsini çözdük. Bugün, daha çok 2015-2017 yani son 5-6 senenin sorunlarını konuşuyoruz. Bu ülkenin 70 yıllık sorunlarını çözen irade, 7 yıllık sorunlarını çözer mi çözmez mi? Evvelallah çözer.

Evet, şu anda pandemiden, Covid‘den, küresel ekonominin daralmasından dolayı sorunlar yaşıyoruz. Bütün dünya ile beraber yaşıyoruz. Bugün Amerika’da enerji fiyatları ciddi anlamda artmış durumda. Ama bugün biz yine doğalgaz fiyatlarında konuta zam yansıtmıyoruz. Niye bunu yapıyoruz? Elimizden geldiğince bu sıkıntılı ve zor zamanda öncelikli olarak vatandaşımızın her bir kardeşimizin ihtiyacını karşılamak istiyoruz” ifadelerini kullandı

“Türkiye’nin faize bağımlı bir ekonomiden, dolar kuruyla manipüle edildiği bir ekosistemden Türkiye’yi çıkarmamız gerekiyor”

Türkiye’nin artık üretime, istihdama, yatırıma dayalı bir ekonomiyle yoluna devam edeceğini anlatan Ünal, şöyle devam etti:

“Bu güne kadar bunun mücadelesini verdik. Bugüne kadar bu noktada Türkiye’yi bir yere getirdik. Artık Türkiye’nin faize bağımlı bir ekonomiden, dolar kuruyla manipüle edildiği bir ekosistemden Türkiye’yi çıkarmamız gerekiyor. 70 yıllık sorunları çözen irade bugünün sorunlarını da çözmeye muktedirdir. Dünküler, bize 50 yıllık, 60 yıllık sorunlar bırakmışlardı. Gelecek, istikbal Türkiye’nindir. Pandemi sonrası bütün dünyadan hızla pozitif şekilde ayrışacak, gelişecek ve büyüyecek ülkenin adı Türkiye’dir. Bundan emin olun. Türkiye, 7,4 büyüdü. Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’nin 2021 büyüme oranını yüzde 10 olarak revize etti. İhracatta yeni bir rekor kırdık. Bundan sonra Türkiye’nin önü açık. Birileri, sanki dünyada hiçbir sorun yok bütün sıkıntılar Türkiye’deymiş gibi bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. Bütün dünyanın, bu Covid’den yaşadığı çok büyük sıkıntılar var. Ama biz Türkiye olarak kendi kendine yeten, kendi ihtiyaçlarını karşılayan kendi sorunlarını çözen, güçlü bir devlet aklıyla, Cumhurbaşkanımızla beraber Allah’ın izniyle buradan güçlü bir şekilde çıkacağız. Yeter ki umudumuzu, inancımızı, mücadelemizi sağlam tutalım.”

Ünal, daha sonra katılımcılarla birlikte sağlık yatırımlarının açılış kurdelesini kesti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7