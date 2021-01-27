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AK Partili Sürekli: “Milletin devletiyle arasındaki duvarı kaldıralı çok oldu”

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ilçe teşkilat ve sivil toplum kuruluşları buluşması kapsamında Selçuk ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Sürekli, esnaflar için Halk Bankası kredi taksitlerinin erteleneceği ifade ederek, “Bizim duvarlarla işimiz olmaz, milletin devletiyle arasındaki duvarı kaldıralı çok oldu” dedi.

Genel 27.01.2021, 13:52
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AK Partili Sürekli: “Milletin devletiyle arasındaki duvarı kaldıralı çok oldu”

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ilçe teşkilat ve sivil toplum kuruluşları buluşması kapsamında Selçuk ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Sürekli, esnaflar için Halk Bankası kredi taksitlerinin erteleneceği ifade ederek, “Bizim duvarlarla işimiz olmaz, milletin devletiyle arasındaki duvarı kaldıralı çok oldu” dedi.

İlçe teşkilatları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile buluşmalarını sürdüren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, son durağı olan Selçuk ilçesinde mesajlar verdi. Selçuk’ta parti teşkilatı ile bir araya gelen Başkan Sürekli, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Güler, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı’yı da ziyaret etti. Sürekli, iki kesime yönelik desteklerle ilgili bilgi vererek ilçe yatırımlarını masaya yatırdı.

“Milletin devletiyle arasındaki duvarı kaldıralı çok oldu”

Küçük işletmeler ve tarım hakkında konuşan Sürekli, “Biz, emeğin bir ülkeyi ayakta tutan en yüce değer olduğunu; üreticinin kalkınmanın, ekonomik ve toplumsal istikrarın temeli olduğunu bilerek çalışıyoruz. 18 yıldır bu bakış açımızı sözde bırakmayan çok büyük adımlar attık. Selçuk’ta 18 yılda 48 milyon TL hibe desteği ve yatırımla desteklediğimiz çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Pandemi sürecinden ciddi şekilde etkilenen esnafımıza ayağımızın tozuyla yeni müjdelerle geldik. Cumhurbaşkanımız, Halk Bankası kredi taksitlerinin erteleneceği müjdesini verdi. Bu, her şartta; ‘bir olma’, ‘diri olma’ halidir. ‘Yerel idaresi bizdedir, değildir’ halkımızın takdiri başımız üstünedir ama biz hizmetimizi veririz. Bizim duvarlarla işimiz olmaz, milletin devletiyle arasındaki duvarı kaldıralı çok oldu. Her zorluğun, engelin üstesinden birlikte geliriz” dedi.

Selçuk’a hibe destekleri ve yatırımlar sürüyor

Selçuk’un turizm ve tarım üretimi ile İzmir’in tartışmasız bir değeri olduğunu vurgulayan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; sözlerini şöyle sürdürdü: “Belediyesi bizde ya da değil. Bunu hiç gözetmeksizin yıllardır yatırım ve destek sağlıyoruz. Selçuk ülkemiz için katma değer oluştururken; biz de Selçuk’a hizmet ettik. Selçuklu çiftçilerimize 48 milyon TL hibe desteği verdik ve yatırım yaptık. Genç çiftçilerimizin 14 projesine 420 bin TL; kırsal kalkınma destekleri kapsamında ise 12 projeye 7 milyon TL hibe sağladık. Selçuk’un tarımsal hasılası 2,9 kat artarak 402 milyon TL oldu. 33 ailemize 233 bin 500 Lira ORKÖY kredisi ve hibe desteği sağladık. Yeşiline yeşil katmak için 500 bine yakın fidanı toprakla buluşturduk. Selçuklu hemşerilerimizi yeşille buluşturduk; Meryemana Tabiat Parkına 2 adet seyir terası ve Keçikalesi mesire yerini tesis ettik. Efes Bal Ormanı’nı oluşturduk. ‘Gelir Getirici Orman Projesi’ kapsamında; ceviz, badem, kestane, zeytin, likapa gibi ağaç fidanları dikerek gelir getirici ormanlar kuruyoruz. İzmir’in taşına toprağına hizmetin sonu yok. İlçemiz için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz.”

“Esnafı yok sayan taş olur”

Selçuk ziyaretlerinin oldukça verimli geçtiğini söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, esnaf temsilcilerinin görüşlerini alarak şunları söyledi: “18 yıllık AK Parti iktidarında emeğin; dolayısı ile esnaf sanatkar ve çiftçimizin yeri her zaman baş üstünde oldu. Bu ülkede ve kentte; alın terini, üreticiyi, esnafı yok sayan taş olur. Bunu sözde bırakmadığımız, yıllardır icraatlarımız ve rakamlarla ortadadır. Bugün de buraya pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnafımıza müjdelerle geldik. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan; pandemi sürecinin başından itibaren olduğu gibi yine bir destek kararını açıkladı. 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitlerinin erteleneceği müjdesini verdi. Milletin adamı olmak, milletin hizmetkarı olmak böyle bir şey. Ana muhalefet seçim dönemleri dışında esnafın adını ağzına almazken, biz esnaf kardeşlerimizin hep yanında olduk. Özellikle bu zor dönemde ciddi destekler sağladık. Halkbank tarafından sağlanan krediler kapsamında yürürlüğe konulan, 25 bin TL limitli, 36 ay vadeli, yıllık yüzde 4,5 faizli, 6 aya kadar ödemesiz hazine destekli işletme kredisinden binlerce esnaf ve sanatkarımız yararlandı.”
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