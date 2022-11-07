AK Partili Sürekli: “Amaçları kentsel dönüşüm değil”

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz ay temel atma törenini gerçekleştirdiği Gaziemir Emre Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında yaptığı açıklamada, büyükşehirin amacının kentsel değil, rantsal dönüşüm olduğunu ileri sürdü. Başkan Sürekli, kentsel dönüşüm projelerinde vahim konular olduğunu belirterek, “İleride davalarla baş başa kaldıkları zaman ağlamasınlar” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve beraberindekiler, İzmir Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz 25 Eylül tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla temel atma törenini düzenlediği Gaziemir Emrez Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanına giderek incelemelerde bulundu. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Hizal ve AK Parti İl Başkan Yardımcılarının da katılım gösterdiği programda Başkan Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

“Amaçları kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm”

İzmir’de yapı stokunun yüzde 70’inin sıkıntılı olduğunu ve gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Kerem Ali Sürekli, depremden sonra yerel yönetimler tarafından yapılan çalışmaların yetersiz ve başarısız bulduklarını söyledi.

Bir arpa boyu yol alınamadığını, Emrez Mahallesi’nde 10 yıl önce yetki devri yapılmasına rağmen çalışmaların çok yavaş ilerlediğini belirten Kerem Ali Sürekli, “1 yıldır kooperatif aracılığıyla dönüşüm çıkardılar. İnceleyelim dedik, hemen ‘istemezük’ demedik. Biz onlar gibi değiliz. Bu konuda ihbarlar var. Bilgi istememizin üstünden 6 ay geçti; ama vermediler, bu bir algı operasyonu. Her zaman olduğu gibi amaçları kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm. Seçime kadar hayal peşinden giderken oyalama taktiğine girerek hem topu taca atıyorlar hem de burada büyük bir rant ortaya çıkıyor” dedi.

“Bu sadece göstermelik bir oyun”

Temel atma töreni gerçekleşen kentsel dönüşüm alanındaki çalışmalar hakkında konuşan Başkan Sürekli, “Söz konusu alanda bir çalışma var, belki de bugün yoğunlaşmıştır. Mahalleli bunu bilir. 42 gün önce Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile temel atıldı. Orada küçük bir alanda... Böyle temel atılmaz, saha betonu bu, temel değil. Yine bir aldatmaca ile karşı karşıyayız. Burada saha iyileştirme çalışmaları dahi bitmedi. Bu sadece göstermelik bir oyun. Burada planlanan konut sayısı 275. 10 yıl önce yetki devri yapılan Gaziemir’de Aktepe ve Emrez mahallerinde planlanan konut alanı 1 milyon 220 bin metre kare. 10 bin konut yapılması gerekiyor ama 275 konutun göstermelik, olmayan temeli atılıyor ve hala da bir şey yok” diye konuştu.

“İleride davalarla baş başa kaldıkları zaman ağlamasınlar”

İzmir Büyükşehir Belediyesinin şirketlerinden İZBETON’a “Batık şirket” diyen Başkan Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm projelerinde vahim konular olduğunu ileri sürerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Yapılan işlem yönetmeliğe, hukuka aykırı. İZBETON’a bu işi devrederek kooperatifler kuruluyor. Kimler hangi sıfatla yer alıyor belli değil. Büyük bir hukuk faciası ile karşı karşıyayız. Bunun bedeli ağır olacak. Uyarıyoruz. Bunun hesabı sorulur. Bu mağdur olan vatandaşlar hesabını sorarlar, biz de onların yanında oluruz. Yarın öbür gün davalar açıldığı zaman onların tabiri ile söylüyorum ‘ağlamasınlar’ sonra. İZBETON batık bir şirkettir, müteahhitlere borcunu ödemeyen bir şirkettir. Batık bir şirkete bu işi devrediyorsunuz. Burada 3,5 milyarlık bir inşaat rantı söz konusu. Parasını burada vatandaş ödeyecek. Evi yapılmayan, evine kavuşamayan, mağdur olan vatandaş olacak. Sadece uyarmakla kalmayız, iktidarız. Vatandaşa hukuk yoluna başvurduğu zaman yanında yer alırız. İleride davalarla baş başa kaldıkları zaman ağlamasınlar.”

“Deprem konutlarını ardından İzmir’i dönüştürelim dedik, cevap yok”

2 yıl önce depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e TOKİ ve İZBETON olarak el ele verelim teklifini yaptığını söyleyen Sürekli, “Siyasi kaygıları bırakın, deprem bir milat olsun dedim. O zaman İZBETON’un da bu kadar batık olduğunu bilmiyorduk. Deprem konutlarını ardından İzmir’i dönüştürelim dedik, cevap yok. Onların işi gücü rantla. Yerinde dönüşüm mümkün değil. Yerel idare depremde de sınıfta kaldı kentsel dönüşümde de. Onlar emsal artışını bile yetersiz bir şekilde yaparken hükümet 5 bin konut 300 iş yerini bitirmek üzere Bayraklı’da. Birçok konut hak sahiplerine teslim edildi. Kredi faizler, süresi gibi talepler karşılandı. Bizi izlemeye devam edin. Daha çok önemli açıklamalarımız olacak 15 gün içerisinde” ifadelerini kullandı.

“Artık bir kez daha kaybetmenin eşiğindeler”

Sürekli, son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Belediye başkanlarımız engelleniyor” açıklamasına şöyle cevap verdi: “Bu dönüşümü yaptıkları alan Milli Emlak’tan 12 milyon bedelle belediyeye devredildi. Ne istiyorlarsa, ne destek almak istiyorlarsa hükümet yapıyor. Biz İzmir için tüm ilçe belediyelerinin taleplerini karşıladık, karşılamaya da devam ediyoruz. Onlar çok yalan söylüyorlar, çok iftira atıyorlar. Görüyorsunuz Genel Başkanları devletle ilgili vahim iftiralar atıyorlar. Artık bir kez daha kaybetmenin eşiğindeler, anladılar, biliyorlar. Bu sebeple daha iftira da yalan da çok göreceğiz. Ama sonu güzel olacak. Haziran’ın sonunda yeni bir dönem tekrar başlamış olacak.”