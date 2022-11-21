AK Parti’li Ömer Çetinkaya’dan İBB’ye "Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası" tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Kasım ayı olağan toplantısında konuşan İBB AK Parti Meclis üyesi Ömer Çetinkaya, "23 Temmuz 2022’de İBB Başkanıyla sayın CHP Genel Başkanının katıldığı bir tören yapılmıştır. Ekmek fabrikasının açıldığına dair basına servis yapılmıştır. Görüntülerde çalışan ekmek bandı mevcut değildir. Bunun yerine fabrika içine kurulmuş bir masa, masa üzerinde anladığımız kadarıyla başka halk ekmek fabrikalarından getirilmiş ekmekler, peynir, zeytin, zeytinyağı kahvaltılıklar mevcuttur. Yani sahnelenen algıdır yalandır. Beceriksizliğinizden siyasi bir manipülasyon üretmeye çalıştınız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Kasım ayı olağan toplantısının ikinci oturumu İBB Saraçhane Başkanlık Binası’nda İBB 1. Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı. Toplantıda söz alan İBB AK Parti Meclis üyesi Ömer Çetinkaya, Hadımköy’deki halk ekmek fabrikasına dikkat çekti. Çetinkaya, Hadımköy’deki fabrikanın 23 Temmuz’dan bu yana toplam kaç ekmek ürettiğini, fabrikada kaç personelin çalıştığını ve ekmek üretildiğini gösterecek ekmek üretim bandı görüntülerinin olup olmadığına dair meclisin bilgilendirilmesine ilişkin İBB Başkanlık yönetimine önerge sundu. Çetinkaya, ekmek fabrikasının açıldığına dair basına servis yapıldığı görüntülerde çalışan ekmek bandının mevcut olmadığını söyleyerek bunun yerine fabrika içine kurulmuş bir masa, masa üzerinde başka halk ekmek fabrikalarından getirilmiş ekmekler, peynir, zeytin ve zeytinyağı gibi kahvaltılıklar olduğunu belirtti. Çetinkaya bunun üzerine, "Beceriksizliğinizden siyasi bir manipülasyon üretmeye çalıştınız" ifadelerini kullandı.

"Seçim döneminden 4 yıl geçmiş olmasına rağmen hala aktif bir şekilde ekmek üretimine başlanmamıştır"

Seçim döneminin üzerinden 4 yıl geçtiğini hala aktif bir şekilde ekmek üretimine başlanılmadığını dile getiren İBB AK Parti Meclis üyesi Ömer Çetinkaya, "Hadımköy’deki halk ekmek fabrikasına 2018 yılında başlanmıştır. 2019 seçimleri öncesi üretim ekipmanları dahil satın alınmıştır. Fakat seçimden sonra Hadımköy’deki halk ekmek üretim tesisi inşaatı yavaş ilerlemiş seçim döneminden 4 yıl geçmiş olmasına rağmen hala aktif bir şekilde ekmek üretimine başlanmamıştır. Resmi açılışı 23 Temmuz 2022 tarihinde yapıldığı halde hala ekmek üretimi yapılmadığı anlaşılmaktadır. 23 Temmuz 2022’de İBB başkanıyla sayın CHP genel başkanının katıldığı bir tören yapılmıştır. Ekmek fabrikasının açıldığına dair basına servis yapılmıştır. Görüntülerde çalışan ekmek bandı mevcut değildir. Bunun yerine fabrika içine kurulmuş bir masa, masa üzerinde anladığımız kadarıyla başka halk ekmek fabrikalarından getirilmiş ekmekler peynir zeytin zeytinyağı kahvaltılıklar mevcuttur. Yani sahnelenen algıdır yalandır. Beceriksizliğinizden siyasi bir manipülasyon üretmeye çalıştınız. Şu an halk ekmek kuyrukları görünmüyor. Daha önceki halk ekmek kuyrukları neden vardı? Şu an neden yok? İstanbul’da toplam kaç dağıtım yapılmaktadır. Halk ekmeğin dağıtılması için şu ana kadar kaç bakkal ile halk ekmeğin dağıtım sözleşmesi imzalanmıştır? Hadımköy’deki fabrika 23 Temmuzdan bu yana toplam kaç ekmek üretmiştir? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı 23 Temmuzdan bugüne kadar Hadımköy halk ekmek fabrikası ne kadar elektrik tüketmiştir? Söz konusu elektrik fabrikayı çalıştırmak için yeterli midir? Faturaları tarafımıza ibraz etmeniz mümkün müdür? Ahmet İsvan Fabrikasında kaç personel çalışmaktadır? İşe giriş tarihleri nelerdir? Halk ekmek fabrikasında güvenlik kameraları mevcut mudur? Temmuz Ağustos Eylül Ekim aylarına ait kamera kayıtlarında ekmek üretildiğini gösterecek ekmek üretim bandı görüntüleri var mıdır? Bunları meclis üyeleriyle paylaşmak ister misiniz? Fabrikada ekmekleri dağıtmakla görevli kaç araç vardır? Bu görevli araçların plakalarını tarafımıza vermeniz mümkün mü? " diye konuştu.