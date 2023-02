AK Partili Karayel: “Deprem bölgesinde salgın hastalık durumu yok”

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, depremlerin meydana geldiği Kahramanmaraş’ta yaptığı açıklamasında, sosyal medyada salgın hastalık ve su ile ilgili söylemlerin dolaştığını söyleyerek, “Deprem bölgesinde salgın hastalık durumu yok” dedi.

Depremin meydana geldiği ilk günden beri bölgede görev aldığını söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, “Bütün milletimize geçmiş olsun. Ben deprem gününden sonra hep buradaydım. Göksun, Afşin sonra Kahramanmaraş merkez. Daha sonra görevlendirilmeyle Adıyaman ve Hatay bölgelerinde bulunduk ve tekrar Maraş bölgesinde çalışmaya devam ediyoruz. İlçelerimizde mahalle muhtarlarıyla ve vatandaşlarla buluşuyoruz. İlk günden beri arama kurtarma ekibinden tutun çadır, giyecek, hijyenik malzemeler konusunda hep beraber destek veriyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bakanımızın koordinesinde her gün toplantı planlama yapılıyor. Depremin ilk günlerinde iş makinesi ihtiyacı varken, daha sonra çadır, şimdilerde konteynır ihtiyacı var. Soba, yerine göre elektrikli ısıtıcı ve sobanın yakacağı. Bundan sonraki süreçte belki 1 ay sonra daha farklı ihtiyaçla karşılaşabiliriz. İhtiyaçlar her gün güncelleniyor. Aslında artık bu saatten sonra acil değil de sürdürülebilir ihtiyaçlar devam edecek. Hafriyat kaldıracak ekipmanlar lazımken çadırlar, bir yandan hasarlı evler gibi hasarsız veya hasarlı evlerin tespitinin sağlanması gibi çalışmalar devam ediyor. Çadır kent ile birlikte daha sonra nasıl konteynır yapabiliriz. İş hayatı durdu bunların zararların tespiti gibi çalışmaları devam ettiriyoruz” dedi.

“Bölgede salgın hastalık durumu yok”

Karayel, sosyal medyada sularla ilgili ve salgın hastalıkla ilgili söylemlerin olduğunu fakat böyle bir durum olmadığını söyleyerek, “Bir yandan enkazların kaldırılması var. Ağır hasarlı binaların yıkılması, hafif hasarlı binalar gibi eşyaların alınması işlemler süreci devam ediyor. Güzel bir organizasyon var. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek burada Kahramanmaraş’ta koordinatör olarak devam ediyor. Devlet işleyişinin normale dönmesi gibi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birlikte yeni yapılacak binaların yerleri, zemin etütleri var. Belediyelerin çalışmaları var. Sokakların temizlenmesi bile başlı başına bir iş. Sosyal medyada konuşuluyor ama salgın bir hastalık yok. Dolayısıyla o süreçte kontrol altına alındı. Su hatlarıyla ilgili testler her gün alınıyor sorun yok. Koordinasyonda rapor edilen salgın hastalıkla ilgili bir salgın yok. Solunum yolları enfeksiyonları bile normalde bu mevsimde olan rakamları aşmış bile değil. Enkazın kaldırılması, sokakların ilaçlanması gibi hizmetler devam ediyor. Yoğun bir iş var. Her adımı tek tek atıyoruz. İnsanlarımızın moralini yüksek tutmak bir hal hatır sormak bile çok anlamlı oluyor. Sahada insanımızın çok aklı selimle, metanetli olduğunu görüyoruz. İnsanlarımız etrafına baktığında devletimizi, milletimizi görüyor ama Milletvekili olarak onların hal hatırını sormak çok mutlu oluyorlar. Can kayıplarına ve mal kayıplarına rağmen insanlarımız devletin en başından beri burada olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanımıza dua ediyor. Hep birlikte siyasetinden bürokrasisine kadar herkes elinden geleni yapıyor. Burada olan hocalarımız, öğretmenlerimiz çadır kentlerde rehabilitasyon tarafı var bunları devam ettiriyoruz. İnşallah Allah bir daha böyle felaket, acı yaşatmasın’’ ifadelerini kullandı.