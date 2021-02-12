AK Parti’den ısıtan kampanya

AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı, kış aylarının gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor.

Şu âna kadar ailelerin soba ihtiyaçlarını, 50 çocuğun da mont ve bot ihtiyacını karşıladıklarını belirten AK Parti İlçe Başkanı İnci Söğütlü, "Soğukların başladığı bu kış günlerinde istedik ki kimse üşümesin. İhtiyacı olan ailelere soba, çocuklarımıza da mont ve bot hediye ettik. Amacımız hem çocuklarımızı hem de ailelerini mutlu etmek ve onların yüreklerini de bedenlerini de sıcacık tutabilmek. Gerek Bursa Büyükşehir Belediyesi, gerek hükûmetimizin desteğiyle, gerekse de kendi imkânlarımızla vatandaşlarımızın her zaman yanında olmak için çalışıyoruz. Bizler vatandaşa dokunabilmek,onun sevincini ve mutluluğunu, hüznünü ve kederini paylaşabilmek, ihtiyacı olduğunda yanında olabilmek için buradayız. Devletimiz bütün hizmetleri eksiksiz gerçekleştirirken, bizler de gönülleri kazanmak için çalışıyoruz. Bu kampanyamız ile çocuklarımız ısınırken, onların gözlerindeki mutluluk da bizlerin yüreğini ısıttı. İnşallah bu projelerimizin devamı gelecek ve biz canla başla çalışmaya devam edeceğiz“ dedi.