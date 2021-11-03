AK Parti’den "ESKİ konusunda yoğun şikayet geliyor" açıklaması

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) kurum personelini kendisine ait işletmede çalıştıran ve kuruma ait kullanılmış paletleri satan yönetici olduğuna dair kendilerine yoğun şikâyet geldiğini bildirdi.

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener yaptığı açıklamada, ESKİ’de görev yapan bir yöneticinin kurum personeli ve imkânlarını kullanarak kuruma milyonlarca zarar verildiği konusunda çok sayıda şikâyet aldıklarını söyledi. İddialar üzerine ESKİ ve bağlı bulunduğu Eskişehir Büyükşehir Belediyesine “ESKİ’de kendi restoranına su taşıyan yönetici mi var” sorusunu yönelten Gücüyener, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESKİ’de bedelini ödemediği halde kendine ait işletmeye yüksek miktarlarda su gönderen, ESKİ personelini kendine ait işletmede çalıştıran, kuruma ait ikinci el paletleri satan yönetici olduğu, ESKİ’nin kendi malını ESKİ’nin kendi kamyonu ile dışarı çıkartıp, sonra tekrar ESKİ’ye fatura ettirdiği, büfelere, restoranlara sahte belge ile kendi namına ürün sattığı, bu yöneticinin haksız edindiği kazancın ve kuruma verdiği zararın milyonlarca lirayı bulduğu iddia ediliyor. Her gün yeni bir şikâyet duymaktan, gereğinin yapılmadığına ilişkin bizlere şikâyet gelmesinden yorulduk. Bu iddia edilenler doğru mu? Adli makamlara intikal etti mi? Gereği yapılmazsa yapanın yanına kar kalır. Önceki dönemde zimmetle yargılanan bir memurunuz hala görevinin başındaydı. Artık bu kez gereğini, gereğince yapın” ifadelerini kullandı.