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AK Parti Yalova Gençlik Kolları kongresi yapıldı

AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları Başkanlığına Emirhan Balkaya seçildi.

Genel 12.02.2021, 12:06
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AK Parti Yalova Gençlik Kolları kongresi yapıldı

AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları Başkanlığına Emirhan Balkaya seçildi.

Raif Dinçkök Kültür Merkezindeki kongrede konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Türkiye’de geçmişte yaşadıklarını unutmayacak ve geleceği inşa etmeye durmadan, yorulmadan devam edeceklerini belirtti. Mart ayı üçüncü haftasında 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için yeni bir gündemi Türkiye ve dünya ile paylaşacaklarına vurgu yapan Büyükgümüş, "Bizim gençliğinde bu işe başlamış, gençlik kollarından yetişmiş, ilçe gençlik kollarından cumhurbaşkanlığına kadar bu davanın her noktasında, çilesiyle, heyecanıyla çalışmış bir liderimiz var. İnşallah Türkiye’yi yeni hedeflere biz AK Gençlik olarak en önde çalışarak Cumhur İttifakı ile beraber ülkemizin tamamını kuşatarak bu yola çıktık ve inşallah başarılı olacağız. Siyasetin en önemli amacının millete hizmet ve mazlumun yanında olmak olduğuna inanıyoruz. AK Gençliğin en önemli mottolarından biri dünya beşten büyüktür demektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bölgede gerçekleştirdiği operasyonlardan bahseden Büyükgümüş, geçmişten bugüne kadar yapılan çalışmaları gençliğin kalbine, ruhuna bir nakış gibi işlemeleri gerektiğine dikkati çekti. Yalova’da yapılan ve yapılması planlanan çalışmalara işaret eden Büyükgümüş, bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederken, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ise, birlik ve beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında kale gibi durmaya devam edeceklerini söyledi.

Kongreye, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, MHP il teşkilatı, ilçe ve belde belediye başkanları ile partili yöneticiler katıldı.
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