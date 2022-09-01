AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Uçaklarımıza Girit Adasında konuşlandırılmış S-300’ler vasıtasıyla radar kilitlemesi yapılması NATO standartlarına göre düşmanca bir hareket olarak tanımlanır. Uçaklarımıza radar kilitlemesi yapılması NATO literatüründe düşmanca yaklaşımdır. Tehlikeli sonuçları olabilir."