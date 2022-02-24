AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye açısından Rusya ile yoğun ilişkilerimiz var ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz"

- (Montro sözleşmesi) "Türkiye, objektif hükümleri açısından net bir şekilde uygulayacaktır"