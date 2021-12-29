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AK Parti’li Elitaş kripto para temsilcileriyle görüştü: "Ortak kanaatimiz bir an önce yasanın çıkarılmasıdır"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kamuoyunun duyduğu, duymadığı toplamda 181 terör eylemi engellenmiştir"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kamuoyunun duyduğu, duymadığı toplamda 181 terör eylemi engellenmiştir"
Genel 29.12.2021, 17:50
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kamuoyunun duyduğu, duymadığı toplamda 181 terör eylemi engellenmiştir"
- "Saldırgan politikalardan vazgeçmesi kaydıyla Ermenistan’ın da dahil olabileceği söylendi. Bu bölge için de fırsattır"