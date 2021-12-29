AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kamuoyunun duyduğu, duymadığı toplamda 181 terör eylemi engellenmiştir"

- "Saldırgan politikalardan vazgeçmesi kaydıyla Ermenistan’ın da dahil olabileceği söylendi. Bu bölge için de fırsattır"