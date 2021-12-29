Son Dakika
AK Parti’li Elitaş kripto para temsilcileriyle görüştü: "Ortak kanaatimiz bir an önce yasanın çıkarılmasıdır"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Çıkacak açıklayacak neye göre söylüyor, bu izlenime nasıl varmış. Bu söylediklerinin zemini yok. ’Beni dinliyorlar, MYK’yı dinliyorlar’ dediğinizde bu tipik bir fitne siyaseti olur. Bu iddiasının arkasına hangi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Çıkacak açıklayacak neye göre söylüyor, bu izlenime nasıl varmış. Bu söylediklerinin zemini yok. ’Beni dinliyorlar, MYK’yı dinliyorlar’ dediğinizde bu tipik bir fitne siyaseti olur. Bu iddiasının arkasına hangi belgeyi koymuş"
Genel 29.12.2021, 18:28
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Çıkacak açıklayacak neye göre söylüyor, bu izlenime nasıl varmış. Bu söylediklerinin zemini yok. ’Beni dinliyorlar, MYK’yı dinliyorlar’ dediğinizde bu tipik bir fitne siyaseti olur. Bu iddiasının arkasına hangi belgeyi koymuş"