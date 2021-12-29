AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Çıkacak açıklayacak neye göre söylüyor, bu izlenime nasıl varmış. Bu söylediklerinin zemini yok. ’Beni dinliyorlar, MYK’yı dinliyorlar’ dediğinizde bu tipik bir fitne siyaseti olur. Bu iddiasının arkasına hangi belgeyi koymuş"