AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Binali Yıldırım’ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Azarbaycan’da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ambulans uçakla İstanbul’a getirildi. Yıldırım ve Ayrım’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Ciddi bir kaza atlatıldı. Ama o kazaya göre hayati bir tehlike söz konusu değil. İnşallah belli bir tedavi süreciyle normal hayatlarına dönmüş olacaklar” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım’ın içerisinde bulunduğu araç Azerbaycan’da kaza geçirmişti. Bir süre Azarbaycan’da tedavi gören Yıldırım ve Ayrım bugün Ambulans uçakla İstanbul’a getirildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Ciddi bir kaza atlatıldığını ama her hangi bir tehlikenin olmadığını söyleyen, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “ Genel başkan vekilimiz Binali Yıldırım beyi, İstanbul vekilimiz Şamil Ayrım beyi ve koruma görevlisi arkadaşımız Oğuzhan’ı ambulans uçakla birlikte Türkiye’ye getirmiş olduk. Dün akşamdan itibaren Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur bey sürekli olarak bizimle beraberdi. Oradaki başhekim arkadaşlarımız sürekli olarak doktorlarımız konuyla yakından bir şekilde ilgilendi. Hepsine buradan çok teşekkür ediyoruz. Her hangi bir hayati tehlike söz konusu değil. Ciddi bir kaza atlatıldı. Ama o kazaya göre hayati bir tehlike söz konusu değil. Orada hem cumhurbaşkanımızın doktorlarının hem de hastanedeki Azeri doktorlarımızın ortak kararıyla Türkiye’ye hareket edilebileceği kararına varıldı. Zaten dün gece ambulans uçak gönderilmişti. Netice itibariyle Türkiye’ye getirilebileceği kararı verildi. Şuanda hastalarımız Türkiye’de hastanelere naklediliyorlar. İnşallah belli bir tedavi süreciyle normal hayatlarına dönmüş olacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımıza da birkaç kere bilgi verdik. Biraz evvelde kendilerini bilgilendirdik. Kendileri de bugün akşam hastane ziyareti yapacaklar. Şimdilik her hangi bir sorun yok. Hayati tehlike arz eden bir sorun yok” dedi.