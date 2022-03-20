AK Parti Sözcüsü Çelik: “Sağlık teşkilatımız ve güvenlik teşkilatlarımız göz bebeklerimizdir”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin büyük fedakarlık gösterdiklerini belirterek, “Sağlık teşkilatımız ve güvenlik teşkilatlarımız göz bebeklerimizdir” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları ve güvenlik teşkilatının göz bebeği olduğunu kaydetti.

Kişisel olaylar üzerinden iki teşkilatı incitecek provokatör paylaşımları kabul etmediklerinin altını çizen Çelik, “Sağlık teşkilatımız ve güvenlik teşkilatlarımız göz bebeklerimizdir. Güvenlik teşkilatlarımız ülkemizi korumak için büyük fedakarlık ve cesaretle mücadele ediyor. Sağlık çalışanlarımızın içinden geçtiğimiz zorlu salgın koşullarındaki üstün gayretlerine şükran borçluyuz. Sağlık teşkilatımız da güvenlik güçlerimiz de vatansever bir mücadele veriyor. Sağlık teşkilatımızı ve güvenlik güçlerimizi polemik konusu yapanlar yakışıksız bir davranış sergiliyorlar. Münferit hadiseler üzerinden, ülkemizin övünç kaynağı olan güvenlik teşkilatlarımızı, sağlık çalışanlarımızı ve tıp fakültelerimizi yıpratmaya dönük provokatif gündemleri, bu kurumlarımızın kıymetli mensuplarını incitecek nitelikte paylaşımları reddediyoruz. Münferit hadiselerde suç ve cezanın şahsiliği ilkesi esastır” ifadelerini kullandı.