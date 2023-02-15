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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ’Türkiye tek yürek’ Ortak Yayınına telefon bağlantısıyla katılıyor.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Elazığ depremden etkilenmesi bakımından 11. il olarak, afet bölgesi olarak değerlendirilecektir."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Elazığ depremden etkilenmesi bakımından 11. il olarak, afet bölgesi olarak değerlendirilecektir."
Genel 15.02.2023, 19:18
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Elazığ depremden etkilenmesi bakımından 11. il olarak, afet bölgesi olarak değerlendirilecektir."