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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Elazığ depremden etkilenmesi bakımından 11. il olarak, afet bölgesi olarak değerlendirilecektir."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Elazığ depremden etkilenmesi bakımından 11. il olarak, afet bölgesi olarak değerlendirilecektir."

Genel 15.02.2023, 19:18
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Elazığ depremden etkilenmesi bakımından 11. il olarak, afet bölgesi olarak değerlendirilecektir."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Elazığ depremden etkilenmesi bakımından 11. il olarak, afet bölgesi olarak değerlendirilecektir."

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