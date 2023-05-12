AK Parti Milletvekili dayı Rasim Yağar Togg ile geldiği Büyükçekmece’de yoğun ilgi gördü

AK Parti 28. Dönem İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Rasim Yağar, esnafla buluşmaya Togg ile geldi, vatandaşların yoğun ilgisi yüzünden ilerlemekte güçlük çekti.

14 Mayıs seçimlerine 2 gün kala AK Parti İstanbul Milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde vatandaşlarla ve esnafla buluşmaya devam ediyor. AK Parti 28. Dönem İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Rasim Yağar Büyükçekmece’de vatandaşlarla buluşmaya Türkiye’nin yerli ve milli arabası Togg ile geldi. Vatandaşların yoğun ilgisi yüzünden araç ile ilerlemekte güçlük çeken milletvekili adayı yoğun ilgi gördü. Bazı vatandaşlar arabayla fotoğraf çekilebilmek için önüne atladı. Görevlilerin uyarıları ile yoğun kalabalıkta Togg ile güçlükle ilerleyen Yağar, Büyükçekmece’de vatandaşlar il bir araya geldi.