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AK Parti Milletvekili Ceylan’dan korkutan açıklama

AK PARTİ MKYK ÜYESİ VE ÇORUM MİLLETVEKİLİ AHMET SAMİ CEYLAN, KENTTEKİ KORONA VİRÜS VAKALARININ ARTIYINA DİKKAT ÇEKEREK, “KURALLARA UYMADAN DEVAM EDERSEK MAALESEF EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİZE YETMEYECEK. ÇORUM İYİYE GİTMİYOR. TÜRKİYE'DE EN ÇOK VAKASI OLAN İLK 3 İL ARASINA GİRMEK İÇİN KOŞUYOR. BU ÜZÜCÜ DURUM” DEDİ.

Genel 08.09.2020, 14:49
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AK Parti Milletvekili Ceylan’dan korkutan açıklama

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, kentteki korona virüs vakalarının artışına dikkat çekerek, “Kurallara uymadan devam edersek maalesef Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bize yetmeyecek. Çorum iyiye gitmiyor. Türkiye’de en çok vakası olan ilk 3 il arasına girmek için adeta koşuyor. Bu çok üzücü bir durum” dedi.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Ceylan, pandemi sürecinde ilişkin açıklamalarda bulundu. “Pandemi sürecinde kurallara uymadan devam edersek maalesef Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bize yetmeyecek. Göğüs Hastalıkları Hastanesi’de biz yetmeyecek” diyen Milletvekili Ceylan, süreç bu şekilde devam ettiği taktirde il merkezindeki pozitif vakaların tedavi amaçlı ilçelere gönderilebileceğine vurguladı.

“İki elin parmaklarının 4-5 katı hasta yatışı oluyor”

Daha önce yaptığı bir açıklamada korona virüs vakalarının bir elin parmaklarından az olduğunu açıkladığını hatırlatan Ceylan, “Şu anda iki elin parmaklarının 4-5 katı hasta yatışı oluyor. Bu rakam az değil. Şuna dikkat çekmek isterim bu rakamlar hasta yatışı pozitif vaka değil. Günlük yatan hasta sayıları ile ne kadar dayanabiliriz bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi çağrısında bulunan Milletvekili Ceylan, “İlk kez bununla ilgili açıklama yapıyorum. Çorum şuanda hiç iyi durumda değil. Çorum iyiye gitmiyor. Çorum Türkiye’de en çok vakası olan ilk 3 il arasına girmek için adeta koşuyor. Bu üzücü durum” şeklinde konuştu.

Eski Devlet Hastanesinin durumu hakkında da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile bir görüşme yaptığını anlatan Ahmet Sami Ceylan, “Geçen hafta Sağlık Bakanımızla eski hastanemiz konusunda görüştüm. İvedi şekilde orasının projesi, güçlendirme çalışmaları bitmek üzere. Hedefimiz hastanemizi gelecek yıl devreye almak. Çünkü salgının ne zaman biteceği, nasıl seyirde olacağını bilmiyoruz. Bakanımızda bu konuda duyarlı. Eski Devlet hastanemizde yüzde 20 güçlendirme çıktı. Onu bir şekilde acilen devreye alma konusunda mutabıkız. Hastanemizle ilgili konuya bakanlığımız ciddi şekilde eğilmiş durumda” ifadelerini kullandı

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