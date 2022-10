AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Şencan: "Bu binaların durumunun tespit edilmesi lazım"

AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Recep Şencan, Küçükçekmece’de konut inşaatının şantiye alanında istinat duvarının yıkılmasıyla yanında bulunan özel bir üniversitenin 3 katlı binasında meydana gelen çökmeyle ilgili, "Bu binaların durumunun tespit edilmesi lazım. Eğer bu binalara girmekte risk söz konusuysa bunun da bir an önce tespit edilmesi gerekiyor" dedi.

Küçükçekmece’de geçtiğimiz günlerde konut inşaatının şantiye alanında istinat duvarının yıkılmasıyla hemen yanında bulunan özel bir üniversitenin 3 katlı binasında çökme meydana gelmişti. Olay yerine gelen AFAD ekiplerinin, şantiye sahası çevresindeki diğer bina ve apartmanlarda herhangi bir etkilenme olup olmadığına yönelik inceleme yapmıştı. Yapılan incelemelerin ardından, güvenlik amaçlı çökmenin etrafında yer alan 1 öğrenci yurdu ve 128 dairenin bulunduğu 6 apartman tahliye edilmişti.

"Bu binaların durumunun tespit edilmesi lazım"

Konuyla ilgili AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Recep Şencan, çökmenin yaşandığı alanda açıklama yaptı. Şencan, tedbir amaçlı boşaltılan binaların durumunun tespit edilmesini belirtti. Şencan, "Şu anda vatandaşların durumunda bir belirsizlik var. Tedbir amaçlı burada boşaltılan binalar oldu. Öğrenci yurdu ve 5 bina, 128 aile otellerde konaklıyorlar. Bu binalara girebilecek mi, girememe durumu var mı, bunun bir an önce çözümlenmesi gerekiyor. Buradaki aileleri ziyaret ettiğimizde durumlarının ne olacağını soruyorlar. Burada öncelikli görev belediyelerin. Bu binaların durumunun tespit edilmesi lazım. Eğer bu binalara girip oturulabilecek durumdaysa vatandaşın bir an önce evine gitmesi lazım. Eğer bu binalara girmekte risk söz konusuysa bununda bir an önce tespit edilmesi gerekiyor. Belediyeler öncelikle bu görevi yerine getirsin. Bu konuda hızlı bir şekilde yapılması konusunda çaba sarf edeceğiz” şeklinde konuştu.