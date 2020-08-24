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AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanının korona virüsü testi pozitif çıktı
14 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRECİ BAŞLAYAN BÜYÜKDAĞ'IN TEDAVİSİNE DEVAM EDİLDİĞİ, DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.
Genel 24.08.2020, 17:39
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AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ’ın korona virüsü testi pozitif çıktı. AK Parti İzmir İl Başkanlığında tedbirler üst düzeye çıkarıldı.
AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ’ın yaptırdığı korona virüsü testi pozitif sonuçlandı. Testi pozitif çıkan ve hastalık belirtileri artan Dilek Yıldız Büyükdağ, evinde kendini karantinaya aldı. 14 günlük karantina süreci başlayan Büyükdağ’ın tedavisine devam edildiği, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Dilek Yıldız Büyükdağ’ın testinin pozitif çıkması üzerine AK Parti İzmir İl Başkanlığında da tedbirler en üst düzeye çıkarıldı. İl başkanlığının bu kapsamda dezenfekte edildiği öğrenildi.
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