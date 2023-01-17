AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: “45 ay kayıp”

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 2019 yerel seçimlerinin ardından geçen 45 aylık süreyi değerlendirdi. İzmir’in yerel hizmette küme düştüğünü ifade eden Sürekli, “Plan, program yok, kervan yolda düzülür anlayışı ile yola çıkmışlar ve Seferihisar’da yaptıkları gibi bal yapmayan arı gibi çok ama boş konuşuyorlar. Sonuçta yatırım ve hizmet yok. 45 ay değil, 45 yıl geçse CHP’nin zafiyetleri değişmeyecek” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 2019 yerel seçimlerinin ardından geçen 45 aylık süreyi, bir otelde düzenlenen basın toplantısında değerlendirdi. Basın toplantısına Kerem Ali Sürekli’nin yanı sıra İl Başkan Yardımcısı Deniz Doğan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili, İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin, İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak yer aldı.

“Aylar yıllar geçti ancak İzmir kaybetti”

Yerel seçimlerden sonra 45 ayı değerlendiren Kerem Ali Sürekli, "İzmir yerel hizmette küme düştü. Bunu hep birlikte yaşadık. Plan, program yok, kervan yolda düzülür anlayışı ile yola çıkmışlar ve Seferihisar’da yaptıkları gibi bal yapmayan arı gibi çok ama boş konuşuyorlar. Sonuçta yatırım ve hizmet yok. 45 ay değil, 45 yıl geçse CHP’nin zafiyetleri değişmeyecek” dedi.

Körfez kirliliği ve koku sorununu dile getiren Sürekli, “Aylar yıllar geçti ancak İzmir kaybetti. İzmir’de körfezde yüz diyen olmadı kendileri bu vaadi dile getirdiler ve sık sık algı operasyonları yaptılar, körfezde dalışlar yaptılar ancak o da dış körfezdi. Siz temiz körfez vaat ettiniz ve yüzeceğiz dediniz. Geçmiş belediye başkanı da kirli bir körfez bırakmıştı ancak koku bu seviyede değildi. Arka sıradakiler için güzel vaatleri vardı ancak arka sıradakiler İzmir’in kötü kokusu ile baş başa kaldılar. Bu kokunun, körfez kirliğinin sebeplerin defalarca anlattık. İzmir Körfezi’nin kirliliğinin 3 sebebi var. İzmir’in 99 deresi körfeze akıyor ve kirletiyor. Buralarda bazen geçici çözümler aradılar. Zemini beton ile kapladılar. Bu sorunu çözmedi aksine arttırdı. Sağlıksız bir çözümdü. Bu sorunu inkar ettiler. Diğer bir neden İzmir’de yağmur suyu ile kanalizasyon sistemi aynı sistemde. Bunun ayrışması lazım. Bunu için 5 bin kilometrelik hattın yapılması lazım. Bunun 750 metresini yani yüzde 15’lerini yaptılar. Yıllar geçse bu hızla bunu tamamlamak, hele CHP zihniyeti ile mümkün değil. Diğer en önemli sebeplerden biri Çiğli Arıtma tesisi. Burada 4’üncü fazın yapılması lazım. 10 yıldır yapamadılar, Ağustos’ta 4’üncü sefer ihaleyi iptal ettiler, bu sefer 5’inci sefer ihaleye çıktılar. 10 yılda 4üncü faz ihalesi yapamadılar. Arıtma tesisinin kurutma tesisi çalışmıyor. Mevcut 3 faz da zaten yüzde 30 kapasite ile çalışıyor. Yani yüzde 70 arıtılmıyor. Mevcut 3 fazı tam kapasite çalıştıracaksınız, sonrasında 4’üncü fazı yapacaksınız, kurutma bölümünü faaliyete geçireceksiniz. Bu üç temel konu çözülmeden körfezin temizlenmesi ve kokunun gitmesi mümkün değil. Bunun için teknelere atladık yerinde açıklama yaptık ancak onlar yine de kabul etmedi. Dediler ki körfezi Gediz kirletiyor. Bu yaz da çekeceğimiz var" dedi.

“Harmandalında 4-5 metreyi bulan çöp dağları var”

Harmandalının pimi çekilmiş bomba gibi olduğunu ifade eden Sürekli, "İzmir’i Allah korusun. Ancak çok büyük tehlike var. Gittik yerinde açıkladık. 3 defa açıklama yaptık. Kendi bilimsel raporları da bizim iddialarımızı doğruluyor. İzmir’in çöpünü Harmandalı’nda vahşi depolama olarak devam ediyorlar. Orada bir elektrik üretimi yapan tesis kurdular. Bu geçici bir çözüm ve bunun da fayda sağlamadığını gözlemlemekteyiz. Orada biriken çöplerden 45-50 milyon ton çöp oluştu ve 4-5 metreyi bulan çöp dağları var. Bu durdurulmalı. Ne yapacaksanız bu sorunu çözeceksiniz. Burada can ve mal kaybı riski var. Ben Çiğli Belediye Başkanına çağrıda bulundum o da duyarlı bir belediye başkanı olarak benim düşüncelerimi görüşlerini kamuoyu ile paylaştı. Çiğlili seçmen olarak ben de hepimiz de bekliyoruz. Burası bir an önce çözülmeli, Allah Çiğli’yi korusun" şeklinde konuştu.

“Modern şehirlerde raylı sistem önemli”

İl binasından basın toplantısının olduğu yere 45 dakikada geldiğini ifade eden Sürekli, "Ulaşımda birçok alt başlık var. Bunları süreye bağladılar. 3-5 tanesinin dışında hayata geçtiğini göremiyoruz. Birçoğu hatta 100 günde yapılacaktı Ben il binasından buraya gelirken 45 dakikada geldim. Önemli vaatlerden biri şuydu; 3 tane battı çıktıdan bahsettiler. Basmane, Alsancak Garı ve Karşıyaka İskelenin orası. Bunları kısa süreye bağladılar ancak bunları yapmadılar. Dediler ki bunlar çok pahalı bir yatırım. Gerçekler karşısında vazgeçtiler. Oyu alırken seçmen senin bu vaatlerine göre oy verdi. Seçmene gelecek seçimlerde bunun hesabını vereceksin. Ben de İzmir’deki muhalefetin il başkanı olarak bunun hesabını soruyorum. Deniz ulaşımı da önemliydi. 3 katına çıkaracağız kapasiteyi dediler, hat sayısını artıracağız dediler. İzmir’in ulaşımın rahatlaması için en önemli projeler alternatif deniz ulaşımlarıdır ancak bu konularda da bir yol kat etmediler. Modern şehirlerde raylı sistem önemlidir, İzmir’in ulaşımını rahatlatacaktır, biz burada dünyada görülmeyecek bir iş birliği ile yerel idarenin önün açtık. İZBAN olmasa onlar sokağa çıkamaz. Metro ile ilgili spekülasyonlara giriyorlar ancak 136 kilometrelik raylı sistem hükümetin öncülüğünde yapılmıştır. Hatay Metrosu 10 yılda yapıldı. O dönemde temelleri atılmış Narlıdere Metrosu var. 5 yıl oldu. 2023 dediler, şimdi diyorlar ki 2023 Mart’ta deneme seferleri yapacağız diye. Destekliyoruz ve temenni ediyoruz. Yapılacak bir şey varsa yaparız. Buca Metrosu’nda konudan da çok spekülasyonlar oldu. Bir temel atma töreni yaptılar sanki dev bir açılış. Sonra mahkemelik oldular. Burada 529 milyon TL fazla fiyat veren firmaya bu iş verildi. Sonra davalar oldu. İhalelerde bir takım yanlışlık oldu. İzmirliler 529 milyonun hesabını soruyorlar. Temel atma töreninde harcanın paraları hala soruyorlar" dedi.

“Yollar, kan ağlıyor”

İZBETON’un asfalt performansını eleştiren Sürekli, "Yollar kan ağlıyor. CHP’li belediye başkanları da kan ağlıyorlar. Geçenlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı topladı ve 3 ayda çözeceğim dedi ancak hiçbir şey çözülmedi ve hala yollar kan ağlıyor. İZBETON bunları yapamaz çünkü batık bir şirket. Yılda 2 milyon ton asfalt atma hedefleri vardı. Ancak bu da boşa çıktı.2018 yılını beğensek de beğenmesek de İzmir’e 15 yıl hizmet etmiş bir belediye başkanı var, saygı ile anıyorum Sayın Kocaoğlu’nu. Orda 2 milyon 101 bin asfalt dökülmüş. Pandemi de bunun artması lazımken azaldı. 2021’de ise 958 bin ton dökülmüş. 2018 yılı cirosu 1,8 milyon TL iken, 2022 cirosu 104 milyon TL. hiçbir şey yapılmamış ve yüzde 90 düşmüş ciro" ifadelerini kullandı.

“Her türlü desteğe hazırız”

Sürekli, "İzmir’in yapı sorunu biliyorsunuz. Depremden sonra çok tartışıldı. Yüz de70’i İzmir’in gözden geçirilmesi lazım. Kentsel dönüşümde de gittik. Yurtoğlu Mahallesi 10 yıldır yetki almalarına rağmen bir arpa boyu yol alamadılar Bunlarından biri de Uzundere. Burada 133 bin konut dönüştürülmesi lazım. Sayın Kılıçdaroğlu İzmir’e geldi vatandaş isyan etti. Dediler ki Büyükşehir kentsel dönüşüm yapmıyor devlet yapsın dedi ve Kılıçdaorğlu’da devlet yapsın dedi. Bizde hemen gittik ve hukuki olarak Büyükşehir’in tapuları bize devretmesi lazım. Bizde verin yapalım dedik ancak bu saate kadar bir çözüm yok. Bu kooperatif sistemi de hukuki olarak çok tehlikeli bir sistem. Hukuki olarak yarın öbür gün sorunlarla karşılaştıklarında sonra hükümet bize baskı kuruyor diye ağlayacaklar. Kentsel dönüşüme yerinde, hızlı ve hukuki olarak doğru yöntemlerle dönüşüm istiyoruz. Biz genel iktidar olarak her türlü desteğe hazırız. Büyükşehir Belediyesi nasıl kentsel dönüşüme bakıyor. 68 milyon bütçesi var kentsel dönüşümün ancak reklam bütçesi 250 milyon TL. Tunç Soyer döneminde biten konut sayısı sıfır. Sadece AK Parti hükümeti olarak devletimiz deprem sonrası 5 bin 300 konut yaptı. Cuma günü Murat Kurum bakanımız gelecek ve bu vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz" şeklinde konuştu.

Belgelerle konuştuğunu dile getiren Sürekli, “Belgeli ve kayıtlı konuşuyoruz. Engelleniyoruz söyleminin en temel örneği ‘kredi’ konusunda belirtildi. Kendini genel başkanlarının yanında farklı il başkanlığımızda farklı söylediler. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin talepleri noktasında çok hassasız. İzmir menfaatine ne istedilerse anında yaptık. Vaatlerinde bir imza bekliyor Buca metrosu denildi, imza anında geldi. Çiğli Tramvayı için imza bekleniyor denildi anında atıldı. Çiğli Tramvayı sona geldi vagonlar yok ancak kredi lazım anında talepleri onaylandı. Büyük kanal Projesinde 4’nci faz ile ilgili çalışma yapılırken kredi gerekti anında imza atıldı” dedi.

“Opera binası ucube olarak duruyor”

Tartışmalara neden olan opera binası alanı ile ilgili de açıklama yapan Sürekli, “Opera binasındaki belediyenin sebep olduğu zarar 102 milyon. İhaleye 3 firma girdi ve 1 firmaya işi verebilmek için Avusturyalı bir firma ile iş ortaklığı yaptılar, firmaya işi öyle verdiler ve ihale işini tamamlayan firma işi bıraktı ve sonra opera binası ile ilgi sayın başkan müteahhit ile başımız dertte dedi. Başının dertte olduğu müteahhide 2019’da imzayı kendi attı. Opera binası ucube olarak orada duruyor” diye konuştu.

“İzmir’i dev dalgalar ile boğuşur durumda bıraktılar”

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise, "Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığında, 29 kez yurtdışına çıktı. 144 gününü yurt dışında geçirdi. Tunç Soyer, Karabağlar, Konak, Bayraklı, Ödemiş, Kiraz gibi ilçelerimizin sokaklarında çok Viyana, Brüksel sokaklarından dolaşmıştır. Bu sokakları İzmir sokaklarından çok daha iyi biliyor. Yurtdışı seyahatleri ilkesel olarak yapılabilir ama yoğun yurtdışı seyahatlerini İzmir’e ne kazandırdığını açıkçası göremedik. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin borç içerisinde. Sorunlar kocaman bir çığa dönüştü. Bu eleştirileri yaparken, kendisine defalarca dile getirdik, Seferihisar belediye başkanlığı dönemindeki alışkanlıklarınızı lütfen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminizde tekrarlamayın dedik. Tunç Soyer’in bu kadar yoğun yurt dışı seyahatlerinin İzmir’e ne kazandırıldığı göremedik. Belgeler ve rakamlar asla yalan söylemez. İzmir bir borç tsunaminin altında. İzmir’i dev dalgalar ile boğuşur durumda bıraktılar” ifadelerini kullandı.