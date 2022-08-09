AK Parti İstanbul’un kampanya şarkısı belli oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın 2023 seçimlerinde kullanacağı kampanya şarkısı belli oldu. AK Parti İstanbul’daki çalışmalar sırasında Orhan Gencebay’ın ‘Mevsim bahar olunca’ eserinin ‘İstanbul Kalbimizsin’ şeklinde yorumlandığı şarkısını kullanacak.

2023 seçimi sürecinde saha çalışmalarına hız veren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın kampanya şarkısı belli oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın kampanya şarkısı, Devlet Sanatçısı Orhan Gencebay’ın “Mevsim Bahar Olunca” şarkısından uyarlandı. “İstanbul Kalbimizsin” şeklinde yorumlanan şarkı ilk olarak AK Parti İstanbul sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kısa sürede yüzbinlerce izlenme oranına ulaşan şarkı büyük beğeni topladı. Şarkının ritmi kadar İstanbul’un güzelliklerinin, toplumsal ve kültürel değerlerinin yansıtıldığı klip de izleyenlerden tam not aldı.

"Birlik, beraberlik, kardeşlik ve sevgi temalarının işlendiği “İstanbul Kalbimizsin” şarkısının sözleri ise şöyle:

İstanbul sen bizimsin, İstanbul kalbimizsin

Kardeşlikle yükselen gür sesimizsin

Seninle ay yıldızla, seninle bu vatanda

Umudun yeşerdiği hepimizin evisin

Aynı bağda bin çiçek, aynı yolda bir millet

Sözümüz geleceğe, İstanbul yüzün gülsün!

Gönüller bir arada, dualar bir arada

Sana olan sevdamız bir ömür böyle sürsün

Milletle bir olunca, gönüller buluşunca

Sevenler kavuşunca, İstanbul ne güzel!

Milletle bir olunca, gönüller buluşunca

Sevenler kavuşunca, Türkiye ne güzel!"