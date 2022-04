AK Parti İstanbul’dan Mescid-i Aksa saldırılarına yönelik tepki

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mahmut Rıdvan Nazırlı, İsrail’in Mescid-i Aksa’da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Nazırlı yaptığı açıklamada, ‘’Filistinli kardeşlerimizi ve Filistin davasını asla yalnız bırakmayacağız’’ dedi.

İsrail polisi, işgal altındaki Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya sabah namazı kılmak için gelen binlerce Müslümana saldırmış, saldırılar sonucunda 152 kişi yaralanırken 400 kişi de tutuklanmıştı.

‘’Bu insanlık dışı saldırıyı nefretle kınıyoruz’’

Konuya ilişkin AK Parti İl Başkanlığı önünde açıklama yapan Mahmut Rıdvan Nazırlı, ‘’İnsanlığın huzur ve barış aradığı bir süreçte İsrailin Mescidi Aksa’da ibadet eden Müslümanlara silahlı saldırıda bulunup yüzlerce Müslümanı yaralaması ve akabinde de geniş çaplı bir tutuklama kampanyasına girişmiş olması, tek kelimeyle zulüm ve vahşettir. Bu saldırının İslam dünyasının Ramazan’ı, Yahudilerin Hamursuz Bayramını, Hristiyanların ise Paskalya’yı idrak ettiği bir süreçte gerçekleşmiş olması ise insani değerler, inanç özgürlüğü ve mukaddeslere hürmet açısından ayrıca hadsizlik, zulüm ve lanetlenmeyi hak eden bir insanlık suçu, bir terör eylemidir. Mabede saldırı, ibadet hakkının engellenmesi ve mukaddeslere saygısızlık içeren bu insanlık dışı saldırıyı nefretle kınıyoruz’’ dedi.

‘’Bu saldırıya derhal son verilmeli’’

İsrail’in geçtiğimiz Ramazan ayında da benzer saldırılara kalkıştığını söyleyen Mahmut Rıdvan Nazırlı, ‘’Akabinde çatışmalara sebebiyet veren İsrail, aynı zulmü ve pervasızlığı bu Ramazanda da tekrarlayarak hukuk tanımazlığını bir kere daha insanlık vicdanında tescil etmiştir. Dünyanın Ukrayna’daki savaşa ve yaşanan dramlara odaklandığı bu süreçte, ibadet eden, silahsız ve sivil insanlara dönük bu saldırılar, özü itibarıyla konvansiyonel bir savaştan daha korkunç, daha ahlaksız ve daha insanlık dışıdır. Dünyada zaten cari olan savaş ve kaos ortamını daha da derinleştiren bu saldırıya derhal son verilmeli, sorumlular uluslararası hukuk karşısında hak ettiği cezaya uğratılmalıdır. Unutmayalım ki, nerede, kime karşı ve kimden gelirse gelsin; zalime dur denilmedikçe, mazlumun hakkı savunulmadıkça, hakkın, hakkaniyetin ve adaletin sesi olunmadıkça, yarınlar herkes için bugün olduğundan daha güvenliksiz ve daha kaotik olmaya mahkumdur’’ şeklinde konuştu.

‘’Bugün dünyanın her zamankinden daha çok adalete ve barışa ihtiyacı var’’

Nazırlı açıklamasının devamında, ‘’Bugün dünyanın ve insanlığın her zamankinden daha çok huzura, hakkaniyete, adalete ve barışa ihtiyacı var. Bunu sabote eden her tavır, her eylem ve her yaklaşım, insanlığın vicdanında olduğu gibi küresel hukukun kuralları içinde olması gerektiği şekilde mahkum ve bertaraf edilmelidir. Biz Türkiye olarak her zaman adaletin ve barışın yanında, zulmün ve haksızlığın ise karşısında olmayı en ilkeli ve en kararlı şekilde savunan ülkeyiz. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeşlik coğrafyamızda birlik, beraberlik, işbirliği, güç birliği ve dayanışma içinde olmanın bütün siyasi, ekonomik ve diplomatik gereklerini sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz’’ diye belirtti.

‘’Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların ortak değeri’’

Filistinlilerin haklı davalarında her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Nazırlı, ‘’Bundan sonra da olmaya devam edecek, Filistinli kardeşlerimizi ve Filistin davasını asla yalnız bırakmayacağız. Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların ortak değeri, büyük hassasiyeti ve mukaddes ibadetgahıdır. Kaldı ki mabetlere saygı ve ibadet özgürlüğü, bütün bir insanlık için en temel haklardan ve değerlerden biridir. İsrail’in bu menfur saldırısını bir kere daha telin ediyor, hangi inanca ya da düşünceye sahip olursa olsun insani vicdan ve hassasiyet sahibi herkesi, Filistinlilerin maruz kaldığı bu vahşet ve ibadet özgürlüğüne yöneltilmiş bu hunhar saldırı karşısında duyarlı olmaya davet ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.