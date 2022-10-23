AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Binali Yıldırım’ı ve yaralı madencileri ziyaret etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Azerbaycan’da trafik kazası geçirerek yaralanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve madencileri Başakşehir Çam ve Sakura hastanesinde ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’da trafik kazası geçirerek yaralanan ve ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne getirilen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile maden faciasında yaralanan madencileri hastanede ziyaret etti. Kan, hastane çıkışında kısa bir açıklamada bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Kan “Bugün burada Çam ve Sakura Hastanemizde hem madencilerimizin yakınlarını ziyaret ettik. Elhamdülillah durumları iyiye gidiyor milletçe dua ediyoruz. Hastanemizde, yaralılar ile birlikte yakınları da misafir ediliyor. Binali Yıldırım beyefendiyi ve İstanbul Milletvekilimiz Şamil Ayrım beyefendilerin de tedavi süreçleri devam ediyor. İnşallah Rabbim bütün hastalara şifalar versin” dedi.