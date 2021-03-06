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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Ayasofya Camii’nde sabah namazı sonrası gençlerle Yeşilay’a yürüdü

Ayasofya Cami’nde sabah namazını kıldıktan sonra gençlerle beraber Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi’nde açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Gençlerimiz her türlü bağımlılıktan kurtuldukları zaman dedeleri Fatih Sultan Mehmet Han gibi çağ açıp çağ kapatabilirler” dedi.

Genel 06.03.2021, 10:05
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Ayasofya Camii’nde sabah namazı sonrası gençlerle Yeşilay’a yürüdü

Ayasofya Cami’nde sabah namazını kıldıktan sonra gençlerle beraber Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi’nde açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Gençlerimiz her türlü bağımlılıktan kurtuldukları zaman dedeleri Fatih Sultan Mehmet Han gibi çağ açıp çağ kapatabilirler” dedi.

Sosyal medya hesabından partili gençlere çağrı yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Ayasofya Camii’nde gençlerle birlikte sabah namazını kıldı. Sabah namazında Kabaktepe ve gençlere, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile bazı milletvekilleri eşlik etti. Katılımın yoğun olmasından dolayı cemaatin bir kısmı dışarıda namazını kıldı.

Sabah namazının ardından AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan gençlere çorba ikram etti. Daha sonra Kabaktepe, Yeşilay Haftası dolayısıyla yüzlerce gençle beraber Ayasofya’dan Sarayburnu’ndaki Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi’ne yürüdü.

“Her türlü bağımlılığın AK Parti gençliği karşısında olacak”

Gençlik kollarının iki konu için bu programı tertip ettiğini söyleyen Kabaktepe, “Bu hafta Yeşilay haftasındayız. Yeşilay’ımızın, güzide kuruluşumuzun bahçesindeyiz. Niye gençlik kollarımızla beraber Yeşilay’dayız? Gençlerimizin aklını, gençlerimizin bedenini, gençlerimizin gönlünü, gençlerimizin zihnini bağımlı hale getirip onların kendilerini gerçekleştirmelerine, özgür olarak, hür olarak yaşamalarına engel olacak her türlü bağımlılığın AK Parti gençliği karşısında olacak. Bunun altını kalın çizgilerle çizdiğimizi belirtmek için gençlerimizle buradayız” diye konuştu.

“Gönüllerini, zihinlerini hapseden her türlü bağımlılıktan uzak duracaklar”

Gençlerin akıllarını esir eden her türlü bağımlılıktan uzak duracaklarını söyleyen Kabaktepe, “Bunun öncüsü olacaklar. Gönüllerini, zihinlerini hapseden her türlü bağımlılıktan uzak duracaklar. Madde bağımlılıklarından da uzak duracaklar. Bunun gayretini gösterecekler. Yeşilay Haftası vesilesiyle bu alanda yaptığı çalışmaların hem katılımcısı, hem destekçisi olarak AK Parti Gençlik Kolları göreve hazır. Sadece bir maddenin esir olmak değil dijital bağımlılıktan çağın ürettiği farklı bağımlılık türlerini de AK Parti gençlik kollarımız kendisine konu edecek. Bu bağımlılıkların hepsinden kurtulmak için elinden gelen gayreti gösterecek. Bunun için çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek vermenin yolunu arayacağız” dedi.

“Karanlık çağ kapatıp aydınlık çağı açabilirler”

Ayasofya Camii’nde namaz kılarak güne başladıklarını ifade eden, “İstanbul’u fetheden komutan Fatih Sultan Mehmet Han bu gençlerin yaşında olan bir komutandı. İstiyoruz ki gençlerimizin içindeki kahramanı, içindeki cevheri ortaya çıkarsınlar. İnansınlar ki, onlar da her türlü bağımlılıktan kurtuldukları zaman dedeleri Fatih Sultan Mehmet Han gibi çağ açıp çağ kapatabilirler. Karanlık çağ kapatıp aydınlık çağı açabilirler” şeklinde konuştu.

“Gençlerin bu yürüyüşüyle 2053’ü de alacağız”

Gençlerden 2053 için söz alan Kabaktepe, “Bizim mesaimiz sabah fecirde başlayacak ve gün bitiminde gücümüzün son noktasına kadar tabi ki içinde bulunduğumuz şartların da verdiği imkanı kullanarak sonuna kadar devam edecek. Yürüyüş başladı. AK Parti İstanbul Gençlik Kollarımız devam eden yürüyüşünü bugün tekrar taçlandırdı. Artık 2023 tamam. 2024 tamam. Gençlerin bu yürüyüşüyle 2053’ü de alacağız” ifadelerini kullandı.
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